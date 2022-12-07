Александр Горчилин становится главным клипмейкером новой России в трейлере фильма Григория Константинопольского

По сюжету, молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. Но надолго ли?

Главные роли в фильме исполнили Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева, Арам Вардеванян, Татьяна Струженкова, Даниил Газизуллин и Иван Макаревич. Григория Константинопольский выступил не только режиссером, но и сценаристом картины.

Фильм «Клипмейкеры» выйдет в российский прокат 5 января 2023 года.

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