Александр Горчилин становится главным клипмейкером новой России в трейлере фильма Григория Константинопольского

Это история, рассказанная буквально из первых уст: режиссер и сценарист работал в рекламе и шоу-бизнесе с 1992 года, сняв более 300 музыкальных роликов — в том числе клипы «Вовочка» группы «Pep-See», «Мал-помалу» Аллы Пугачевой, «Буратино» и «Шире шаг!» группы «Тайм-аут» и «Однажды мир прогнется под нас» для «Машины времени».
По сюжету, молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. Но надолго ли?
Главные роли в фильме исполнили Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева, Арам Вардеванян, Татьяна Струженкова, Даниил Газизуллин и Иван Макаревич. Григория Константинопольский выступил не только режиссером, но и сценаристом картины.
Фильм «Клипмейкеры» выйдет в российский прокат 5 января 2023 года.
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