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Кино и сериалы

Скончался актер Аль Штробель. Он сыграл однорукого человека в сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча

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Ему было 83 года.

Кадр из сериала «Твин Пикс»

О смерти Штробеля 2 декабря сообщила продюсер и давняя соратница Дэвида Линча Сабрина Сазерленд. «Мне грустно сообщать, что Эл Стробел скончался прошлой ночью. Я нежно любила его», — приводит Deadline ее слова. Причина смерти актера не называется.

Аль Штробель родился в американском Сиэтле в 1939 году. В возрасте 17 лет он потерял левую в автомобильной аварии. В начале 1970-х годов Штробель занимался театральной деятельностью в Университете штата Орегон и был одним из основателей Церкви творчества.

Наибольшую известность актеру принесло сотрудничество с режиссером Дэвидом Линчем — Штробель исполнил роль однорукого человека в сериале «Твин Пикс», вышедшего в 1990 году. По сюжету, его персонаж отрезает себе руку, чтобы помешать злой сущности завладеть им.

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