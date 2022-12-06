Скончался актер Аль Штробель. Он сыграл однорукого человека в сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча

О смерти Штробеля 2 декабря сообщила продюсер и давняя соратница Дэвида Линча Сабрина Сазерленд. «Мне грустно сообщать, что Эл Стробел скончался прошлой ночью. Я нежно любила его», — приводит Deadline ее слова. Причина смерти актера не называется.

Аль Штробель родился в американском Сиэтле в 1939 году. В возрасте 17 лет он потерял левую в автомобильной аварии. В начале 1970-х годов Штробель занимался театральной деятельностью в Университете штата Орегон и был одним из основателей Церкви творчества.

Наибольшую известность актеру принесло сотрудничество с режиссером Дэвидом Линчем — Штробель исполнил роль однорукого человека в сериале «Твин Пикс», вышедшего в 1990 году. По сюжету, его персонаж отрезает себе руку, чтобы помешать злой сущности завладеть им.