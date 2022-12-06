Скончалась актриса Керсти Элли

«Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно. Она была окружена своей своими близкими и сражалась с огромной силой, оставляя нам уверенность в ее нескончаемой радости жизни и в том, какие приключения ждут ее впереди. Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой», — сообщили дети актрисы Тру и Лилли Паркер.

Керсти Элли дебютировала на экране в 1982 году в фильме «Звездный путь 2: Гнев Хана». А 1989-м актриса снялась вместе с с Джоном Траволтой в семейной комедии «Уж кто бы говорил», которая имела успех в прокате, собрав почти 300 миллионов долларов. В последующие годы Элли исполнила роли в еще нескольких фильмах, таких как «Сумасшедший дом», «Братья-сёстры, соперники-соперницы», «Деревня проклятых» и «Двое: я и моя тень» с сестрами Эшли и Мэри-Кейт Олсен в главных ролях.

Наибольшую популярность Элли принесла работа в комедийном сериале «Веселая компания» («Cheers») — за роль Ребекки Хоу актриса была удостоена премии «Эмми» в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» (1991). Еще одну статуэтку ей принесла роль в телефильме «Мать Дэвида» в 1994 году, также Эмми была удостоена «Золотого глобуса» за работу в ситкоме «Салон Вероники».