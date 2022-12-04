На танец Уэнсдей Аддамс можно смотреть бесконечно. В прямом смысле. Netflix запустил круглосуточную трансляцию отрывка из сериала

Новое шоу, рассказывающее о дочери Мортиши и Гомеса Аддамс бьет все рекорды. Оно уже побило рекорд Netflix по часам просмотров среди англоязычных сериалов, обогнав четвертый сезон «Очень странных дел». Но особенно зрителям запомнился танец главной героини из четвертого эпизода.
В социальных сетях завирусился именно этот отрывок. Люди пытаются повторить движения актрисы Ортеги, которые она придумала сама за несколько дней до съемок. Теперь Netflix решил еще сильнее подогреть интерес публики и запустил бесконечную трансляцию на YouTube.
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