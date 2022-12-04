На танец Уэнсдей Аддамс можно смотреть бесконечно. В прямом смысле. Netflix запустил круглосуточную трансляцию отрывка из сериала

В социальных сетях завирусился именно этот отрывок. Люди пытаются повторить движения актрисы Ортеги, которые она придумала сама за несколько дней до съемок. Теперь Netflix решил еще сильнее подогреть интерес публики и запустил бесконечную трансляцию на YouTube.