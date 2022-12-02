«Медленные лошади», «Замерзшие» и «Беспринципные»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Замерзшие», премьера («Иви») (18+)

У невероятно продуктивного казахского режиссера Адильхана Ержанова в этом году вышли четыре (!!!) фильма: «Штурм» показали на фестивале в Роттердаме, «Голиаф» — в Венеции, «Возвращение Зои» — на киносмотре «Короче», «Обучение Адемоки» — на Международном фестивале в Варшаве и петербургском «Послании к человеку». А теперь сразу на двух онлайн-платформах стартует и его детектив «Замерзшие» — первый опыт Ержанова в сериальном формате.

На окраине небольшого северного города находят обледенелый труп женщины. Убитая — жена местного следователя (Артем Быстров). Он берется за дело, но эмоции берут верх, несмотря на усилия напарницы (Лена Тронина). Его отстраняют от расследования, а в городе продолжается серия убийств.

С 1 декабря, «Иви», Okko