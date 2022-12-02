«Медленные лошади», «Замерзшие» и «Беспринципные»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение шпионской драмеди с Гари Олдманом «Медленные лошади», детективный триллер Адильхана Ержанова с Леной Трониной и Артемом Быстровым «Замерзшие», третий сезон «Беспринципных» и хоррор с Тильдой Суинтон «Вечная дочь» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Уиллоу» / Willow, премьера (Disney+) (16+)
Фэнтези-сериал — логическое продолжение одноименного фильма 1988 года, снятого Роном Ховардом и спродюсированного Джорджем Лукасом. Волшебник Уиллоу из народа нелвинов отправляется в путешествие по магическому миру, чтобы найти похищенного принца. Главного героя, как и 34 года назад, играет Уорвик Дэвис.
С 30 ноября, Disney+
Сериал «Замерзшие», премьера («Иви») (18+)
У невероятно продуктивного казахского режиссера Адильхана Ержанова в этом году вышли четыре (!!!) фильма: «Штурм» показали на фестивале в Роттердаме, «Голиаф» — в Венеции, «Возвращение Зои» — на киносмотре «Короче», «Обучение Адемоки» — на Международном фестивале в Варшаве и петербургском «Послании к человеку». А теперь сразу на двух онлайн-платформах стартует и его детектив «Замерзшие» — первый опыт Ержанова в сериальном формате.
На окраине небольшого северного города находят обледенелый труп женщины. Убитая — жена местного следователя (Артем Быстров). Он берется за дело, но эмоции берут верх, несмотря на усилия напарницы (Лена Тронина). Его отстраняют от расследования, а в городе продолжается серия убийств.
С 1 декабря, «Иви», Okko
Фильм «Средневековье» / Medieval (18+)
Самый дорогой фильм в истории чешского кино рассказывает, как на корону Священной Римской империи претендуют братья Вацлав IV (Карел Роден) и Сигизмунд (Мэттью Гуд). Вацлав просит денег у феодала Йиндржиха III (Тиль Швайгер), но тот больше верит в победу Сигизмунда. Тогда тот нанимает Яна Жижку (Бен Фостер), чтобы тот похитил невесту богача Катерину (Софи Лоу). В октябре картина шла в прокате, а теперь ее можно увидеть и на онлайн-платформах.
С 1 декабря, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Premier
Сериал «Беспринципные», 3 сезон («Кинопоиск») (18+)
Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина из жизни обитателей Патриарших — они же Патрики — продолжаются. В центре сюжета — по-прежнему трикстер Славик (Павел Деревянко), мечущийся между любовницами и аферами в бизнесе. В третьем сезон он скатился вниз по социальной лестнице и теперь живет в каморке дворника (прямо как современный Остап Бендер). К своим ролям также вернулись Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и Юрий Колокольников. Проект вновь снял режиссер Роман Прыгунов («Духless»).
С 1 декабря, «Кинопоиск», Start, Wink
Фильм «Гунда» » / Gunda (6+)
Режиссер Виктор Косаковский веганом стал еще в детстве. Кстати, с трех лет отказался от мяса и других животных продуктов и актер Хоакин Феникс, выступивший исполнительным продюсером картины. «Гунда» — работа невероятного чуткого профессионала и радикального художника. Во-первых, картина черно-белая, во-вторых, в ней нет музыки, подсказывающей зрителю эмоции, в-третьих, в ней не появляются люди. Совсем. Человек остается где-то за кадром, врываясь в разумно устроенный анималистичный мир только машинным шумом. А главные герои и звезды тут — свинья Гунда и ее новорожденные поросята, курицы, впервые выпущенные из клетки и не знающие, что такое свобода, и коровы, выбравшиеся после зимы на весенний выпас.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Я слежу за тобой», премьера (Premier) (18+)
Отвязная комедия с Ильей Ильиных и Тимофеем Трибунцевым обыгрывает всевозможные мемы, в том числе «Адвокат!». (Его актор — и тем самым автор — Гоген Солнцев тут, кстати, тоже появится.) Молодой правоохранитель Титов случайно срывает операцию отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. А еще ранит одного из сотрудников «наружки» Шухера (это фамилия) и доводит его напарника до увольнения. В наказание Титова переводят в оперативно-поисковое отделение — под начало как раз Шухера.
C 1 декабря, Premier
Фильм «Тролль» / Troll (16+)
Норвежский фэнтези-боевик о схватке людей с троллем. Древний монстр внезапно пробуждается в недрах горного хребта Доврефьель. Чтобы спасти мир, на борьбу с ним отправляются эксперт по окаменелостям Нора Тиддеман (Ине Марие Вильман), советник премьер-министра Андреас Исаксен (Ким Фальк) и группа спецназа во главе с капитаном Кристоффером Холмом (Мадс Сьегор Петтерсен). Снял проект Роар Утхеуг («Tomb Raider: Лара Крофт»).
С 1 декабря / Netflix
Фильм «Мой так называемый школьный рейтинг» / My So-called High School Rank (18+)
Документальный фильм рассказывает о прослушиваниях и репетициях мюзиклов в трех средних школах от Рипли в Западной Вирджиния до калифорнийского Купертино и Бронкса. Везде ученики сталкиваются с одинаковыми проблемами. Они пытаются получить как можно более высокий рейтинг для поступления в колледж, несмотря ни на что.
С 1 декабря, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Три-Пайнс» / Three Pines, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Детективный сериал с Альфредом Молина в главной роли основан на бестселлерах канадской писательницы Луизы Пенни о старшем инспекторе Гамаше (конкретно этот — на романе «Натюрморт»). Тот приезжает в идиллическую деревню под названием Три-Пайнс (то есть Три сосны), чтобы расследовать убийство школьной учительницы, совершенное при скоплении большого числа людей. Главный режиссер проекта (он снял четыре эпизода) — Сэм Донован, работавший над «Короной».
Со 2 декабря, Amazon Prime Video
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден) выходит всего через восемь месяцев после старта первого сезона. Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Второй сезон вновь основан на книге Мика Геррона — на этот раз это «Мертвые львы» (всего в серии о Лэмбе 11 романов, но у проекта пока заявлены четыре сезона).Режиссером продолжения стал
Джереми Лавринг, работавший над «Шерлоком».
Со 2 декабря, Apple TV+
Сериал «Сплетница» / Gossip Girl, 2 сезон (HBO Max) (18+)
Первый сезон перезапуска культового сериала нулевых про привилегированных учеников престижной частной школы на Манхэттене получился не самым удачным. Ему не хватило ни остроумности, ни обаятельности оригинального шоу. Зато рейтинги у проекта оказались высокими, поэтому HBO сняли продолжение. В нем мы, видимо, узнаем, как будут развиваться отношения сестер Зои (Уитни Пик) и Жюльен (Джордан Александр), а также привлекут ли в итоге к ответственности за харрасмент героя Люка Кирби.
Со 2 декабря, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Улица светлячков» / Firefly Lane, 2 сезон (Netflix) (18+)
Сериал Netflix основан на одноименного бестселлера Кристин Ханны. Это история о том, как две женщины (Кэтрин Хайгл и Сара Чок) через годы, через расстояния не перестают дружить и поддерживать друг друга. Впрочем, первый сезон закончился на клиффхэнгере, что Кейт и Талли больше не общаются. Так ли это, зрителям и расскажут во втором.
Со 2 декабря, Netflix
Сериал «Брэнсон» / Branson (HBO) (18+)
Документальный мини-сериал HBO посвящен бизнесмену Ричарду Брэнсону. Это типичная «история успеха»: как тот проделал карьерный путь от издателя студенческого журнала до основателю мегакорпорации Virgin Group. В проекте о Брэнсоне рассказывают члены его семьи, друзья и партнеры по бизнесу. Тем интереснее, упомянет ли кто-то из них Илона Маска и Джеффа Безоса (и в каком ключе).
Со 2 декабря, «Амедиатека»
Сериал «Богатство» / Riches, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Драма в стиле «Наследников» о том, что богатые тоже плачут. Члены семьи Стивена Ричардса (Хью Куарши) начинают борьбу за его миллионы и руководство компанией, когда тот переживает инсульт. Основной сценаристкой и одним из режиссеров проекта стала Эбби Аджайи («Как избежать наказания за убийство»). В касте проекта — Дебора Айоринде («Настоящий детектив») и Сара Нилс («Тед Лассо»).
Со 2 декабря, Amazon Prime Video
Фильм «Я буду жить» (16+)
Режиссер Эдуард Бордуков («На острие») снял комедию по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор»). Алла (Евгения Дмитриева), словно король Лир, страдает от неблагодарности своих детей. А еще — бывших мужей. Однажды на общем ужине все даже не замечают, что она подавилась и чуть не умерла. Тогда Алла выдумывает, что у нее неизлечимая болезнь, чтобы получить хоть немного внимания родных.
Со 2 декабря, Kion
Фильм «Вечная дочь» / The Eternal Daughter (16+)
Постхоррор студии А24 с Тильдой Суинтон в главной роли, в котором она играет сразу две роли: матери (в гриме) и дочери. Джули хочет снять картину о своей маме. Для этого они едут в уединенное фамильное поместье. Режиссером фильма стала Джоанна Хогг, уже работавщая с Суинтон (например, в дилогии «Сувенир»).
Со 2 декабря, Vudu
Фильм «Накануне» (18+)
Дебютная драма Алисы Ерохиной с Дарьей Екамасовой и Артемом Яковлевым в главных ролях. 36-летняя Анна выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной. Ее тайно начинает преследовать его 16-летний сын, пытающийся добиться справедливости (как он ее понимает). За эту роль Дарья Екамасова получила приз как лучшая актриса на фестивале «Окно в Европу» в этом году.
С 3 декабря, «Кинопоиск»
Сериал «Джордж и Тэмми» / George & Tammy, премьера (Showtime) (18+)
Драматический мини-сериал с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном в главных ролях посвящен практически неизвестным широкой публике в России кантри-музыкантам — Джорджу Джонсу и Тэмми Уайнетт. Между тем в США они — настоящие звезды. А их стремительный брак, продолжавшийся официально всего шесть лет, запомнился в том числе записанными вместе песнями, ставшими хитами. Шоураннером проекта значится Абе Сильвия (сценарист и режиссер «Дрянной девчонки» и «Сестры Джеки»), а снял его Джон Хиллкоут («Самый пьяный округ в мире», «Дорога»).
С 4 декабря, Showtime
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