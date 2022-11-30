От «Эмили в Париже» до «Вампиров средней полосы»: лучшие сериалы декабря 2022-го

Продолжение ромкома про приключения американки в столице Франции, приквелы «Ведьмака» и «Йеллоустоуна», детектив Адильхана Ержанова с Леной Трониной «Замерзшие» и второй сезон «Вампиров средней полосы» — рассказываем про главные сериалы, которые выйдут на стримингах и ТВ в декабре.
«Замерзшие», премьера («Иви») (18+)
У невероятно продуктивного казахского режиссера Адильхана Ержанова в этом году вышли четыре(!!!) фильма: «Штурм» показали на фестивале в Роттердаме, «Голиаф» — в Венеции, «Возвращение Зои» — на киносмотре «Короче», «Обучение Адемоки» — на Международном фестивале в Варшаве и петербургском «Послании к человеку». А теперь сразу на двух онлайн-платформах стартует и его детектив «Замерзшие» — первый опыт Ержанова в сериальном формате.
На окраине небольшого северного города находят обледенелый труп женщины. Убитая — жена местного следователя (Артем Быстров). Он берется за дело, но эмоции берут верх, несмотря на усилия напарницы (Лена Тронина). Его отстраняют от расследования, а в городе продолжается серия убийств.
С 1 декабря, «Иви», Okko
«Беспринципные», 3 сезон («Кинопоиск») (18+)
Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина из жизни обитателей Патриарших — они же Патрики — продолжаются. В центре сюжета — по-прежнему трикстер Славик (Павел Деревянко), мечущийся между любовницами и аферами в бизнесе. В третьем сезон он скатился вниз по социальной лестнице и теперь живет в каморке дворника (прямо как современный Остап Бендер). К своим ролям также вернулись Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и Юрий Колокольников. А среди новых персонажей — герои Настасьи Самбурской, Павла Ворожцова, Сергея Епишева, Александра Лыкова и других. Проект вновь снял режиссер Роман Прыгунов («Духless»).
С 1 декабря, «Кинопоиск», Start, Wink
«Я слежу за тобой», премьера (Premier) (18+)
Отвязная комедия с Ильей Ильиных и Тимофеем Трибунцевым обыгрывает всевозможные мемы, в том числе «Адвокат!». (Его актор — и тем самым автор — Гоген Солнцев тут, кстати, тоже появится.) Молодой правоохранитель Титов случайно срывает операцию отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. А еще ранит одного из сотрудников «наружки» Шухера (это фамилия) и доводит его напарника до увольнения. В наказание Титова переводят в ОПУ — оперативно поисковое отделение — под начало как раз Шухера.
C 1 декабря, Premier
«Три-Пайнс» / Three Pines, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Детективный сериал с Альфредом Молина в главной роли основан на бестселлерах канадской писательницы Луизы Пенни о старшем инспекторе Гамаше (конкретно этот на романе «Натюрморт»). Тот приезжает в идиллическую деревню под названием Три-Пайнс (то есть Три сосны), чтобы расследовать убийство школьной учительницы, незаметно совершенное при скоплении людей. Главный режиссер проекта (он снял четыре эпизода) — Сэм Донован, работавший над «Короной».
Со 2 декабря, Amazon Prime Video
«Медленные лошади» / Slow Horses, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден) выходит всего через восемь месяцев после старта первого сезона. Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Второй сезон вновь основан на книге Мика Геррона — на этот раз это «Мертвые львы» (всего в серии о Лэмбе 11 романов, но у проекта пока заявлены четыре сезона).Режиссером продолжения стал
Джереми Лавринг, работавший над «Шерлоком».
Со 2 декабря, Apple TV+
«Сплетница» / Gossip Girl, 2 сезон (HBO Max) (18+)
Первый сезон перезапуска культового сериала нулевых про привилегированных учеников престижной частной школы на Манхэттене получился не самым удачным. Ему не хватило ни остроумности, ни обаятельности оригинального шоу. Зато рейтинги у проекта оказались высокими, поэтому HBO сняли продолжение. В нем мы, видимо, узнаем, как будут развиваться отношения сестер Зои (Уитни Пик) и Жюльен (Джордан Александр), а также привлекут ли в итоге к ответственности за харрасмент героя Люка Кирби.
Со 2 декабря, HBO Max
«Улица светлячков» / Firefly Lane, 2 сезон (Netflix) (18+)
Сериал Netflix основан на одноименного бестселлера Кристин Ханны. Это история о том, как две женщины (Кэтрин Хайгл и Сара Чок) через годы, через расстояния не перестают дружить и поддерживать друг друга. Впрочем, первый сезон закончился на клиффхэнгере, что Кейт и Талли больше не общаются. Так ли это, зрителям и расскажут во втором.
С 3 декабря, Netflix
«Джордж и Тэмми» / George & Tammy, премьера (Showtime) (18+)
Драматический мини-сериал с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном в главных ролях посвящен практически неизвестным широкой публике в России кантри-музыкантам — Джорджу Джонсу и Тэмми Уайнетт. Между тем в США они — настоящие звезды. А их стремительный брак, продолжавшийся официально всего шесть лет, запомнился в том числе записанными вместе песнями, ставшими хитами. Шоураннером проекта стал Абе Сильвия (сценарист и режиссер «Дрянной девчонки» и «Сестры Джеки»), а снял его Джон Хиллкоут («Самый пьяный округ в мире», «Дорога»).
С 4 декабря, Showtime
«Жуки», 3 сезон (ТНТ) (16+)
Ситком про альтернативную службу и альтернативную же большим городам Россию вернется с третьим сезоном, который станет для проекта финальным. Напомним, столичные айтишники Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) под присмотром участкового Маслова (Максим Лагашкин) разрабатывали дейтинг-приложение. Во втором сезон к ним приехал инвестор (Игорь Верник), но после прыжка с обрыва он оказался прикован к кровати. В третьем — герои будут заняты его реабилитацией.
С 5 декабря, ТНТ, Premier
«Роковой патруль» / Doom Patrol, 4 сезон (HBO Max) (18+)
Спин-офф «Титанов» (хотя действие сериалов разворачивается в разных вселенных) возвращается с новым сезоном. Супергероям-неудачникам из вселенной DC (в том числе Брендану Фрейзеру в роли киборга Роботмена) нужно выяснить, что замышляют участники «Проекта Иммортус», увлеченные темой бессмертия. В декабре стартует первая половина нового сезона — зрители увидят шесть серий, после чего сериал возьмет небольшую паузу.
С 8 декабря, HBO Max, с 9 декабря — «Кинопоиск»
«Шпион среди друзей» / A Spy Among Friends, премьера (Britbox) (18+)
Экранизация одноименного романа Бена Макинтайра (в России он выходил в издательстве Corpus), основанного на реальной истории. Сотрудник МИ-6 Ким Филби (Гай Пирс) шпионит в пользу советской разведки. Заставить его сознаться берется его близкий Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис). Срежиссировал сериал Ник Мерфи («Секрет», «Последнее королевство»).
С 8 декабря, Britbox
«Вампиры средней полосы», 2 сезон (Start) (18+)
Продолжение хитового драмеди про семью (хотя они и не кровные — сложно удержаться от каламбура — родственники) вампиров из Смоленска. В конце первого сезона мирные вурдалаки во главе с патриархом Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) потеряли одного из своих, отстояли свои мирные убеждения (они не убивают людей ради пищи) и уничтожили давнего врага. В новом — к касту присоединалась юная актриса Ева Смирнова: ее героиня Мила — новая воспитанница семьи. Должность хранителя после смерти матери (Татьяна Догилева) по наследству перешла к ее сыну (Дмитрий Лысенков), а главной антагонистской стала Агата — персонаж, сыгранные Лукерьей Ильяшенко.
С 13 декабря, Start
«Сокровище нации: На краю истории» / National Treasure: Edge of History, премьера (Disney+) (16+)
Сериальный сиквел франшизы «Сокровища нации». В нем юная Джесс (Лизетт Алексис) в компании друзей разгадывает тайны своей семьи и пытается вернуть пропавшие ценности. Из оригинальных шоу в проекте появятся Джастин Барта, Харви Кейтель (вновь в роли главы ФБР Питера Садуски) и даже Николас Кейдж. Правда, он вернется к образу Бена Гейтса лишь во втором сезоне сериала. Режиссером выступила Мира Наир («Салам, Бомбей», «Нью-Йорк, я люблю тебя»).
С 15 декабря, Disney+
«Рекрут» / The Recruit, премьера (Netflix) (18+)
Приключенческий шпионский боевик с Ноем Сентинео в главной роли («Ангелы Чарли», «Черный Адам», «Всем парням, которых я любила»). 24-летний юрист Оуэн устраивается работать в ЦРУ. Неопытному новичку поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят из-под стражи. В касте сериала также Лаура Хэддок («Стражи галактики», «Аббатство Даунтон 2», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Аарти Манн ("Теория большого взрыва").
С 16 декабря, Netflix
«1923» / 1923, премьера (Paramount+) (18+)
Вселенная сериала «Йеллоустон» Тейлора Шеридана продолжает стремительно расширяться — и тем самым подтверждать тезис, что проект сделан по законам классического большого романа. «1923» — приквел драмы, в котором идет речь о старшем поколении семьи Дантон. Владельцы ранчо Джейкоб (Харрисон Форд) и Кара (Хелен Миррен) пытаются выжить, несмотря ни на что, во времена Великой депрессии.
С 18 декабря, Paramount+
«Эмили в Париже» / Emily in Paris, 3 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение обаятельной романтической комедии с Лили Коллинз в главной роли об американке Эмили, которая переехала из США в Париж, выходит ровно через год после второго сезона. (Чтобы радовать зрителей на рождественских и новогодних праздниках, конечно!) Напомним, история остановилась на том, что перед Эмили встал сложный выбор: вернуться домой в Чикаго или остаться в столице Франции, приняв предложение покинуть Savoir. Уже известно, что приглашенными звездами сезона станут Пол Форман («Испанская принцесса») и Мелиа Крейлинг («Стражи Галактики»).
С 21 декабря, Netflix
«Ведьмак: Происхождение» / The Witcher: Blood Origin, премьера (Netflix), (18+)
Пока все обсуждают рекаст в «основном» «Ведьмаке», на Netflix в конце года выйдет приквел истории. Действие в нем происходит в том же мире, но за 1200 лет до эпохи Геральта и рассказывает том, как же вообще появились в мире чудовища и ведьмаки. В касте мини-сериала — Лоуренс О’Фуаран («Игра престолов», «Викинги»), звезда «Все везде и сразу» Мишель Йео, Миррен Мак («Гнездо») и многие другие. Шоураннером проекта стал Деклан де Барра — один из сценаристов «Ведьмака». Кроме того, в работе над сериалом участвует польский фантаст Анджей Сапковский.
С 26 декабря, Netflix
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