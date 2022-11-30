Деревянко, Акиньшина, Виторган, Дапкунайте и другие возвращаются на Патрики в третьем сезоне сериала «Беспринципные»

По сюжету третьего сезона, Славик (Павел Деревянко) скатился вниз по социальной лестнице и живет в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев она не пощадила. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали (Кристина Бабушкина) появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира (Ингеборга Дапкунайте) все так же держит на коротком поводке Костика (Максим Виторган).