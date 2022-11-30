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Деревянко, Акиньшина, Виторган, Дапкунайте и другие возвращаются на Патрики в третьем сезоне сериала «Беспринципные»

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Новые истории по мотивам рассказов Александра Цыпкина вновь поставил режиссер Роман Прыгунов, известный по работе над проектами «Магомаев» и «Духless».

По сюжету третьего сезона, Славик (Павел Деревянко) скатился вниз по социальной лестнице и живет в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев она не пощадила. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали (Кристина Бабушкина) появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира (Ингеборга Дапкунайте) все так же держит на коротком поводке Костика (Максим Виторган).

Изображение преоставлено представителями проекта
Изображение преоставлено представителями проекта
Изображение преоставлено представителями проекта
Изображение преоставлено представителями проекта
Изображение преоставлено представителями проекта
Изображение преоставлено представителями проекта

В третьем сезоне сериала также появятся Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие.

Премьера продолжения «Беспринципных» запланирована на 1 декабря 2022 года.

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