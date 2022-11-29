Победитель Канн, фильм о Балабанове и «Елки 9»: Что смотреть в кинотеатрах России в декабре 2022-го

«Треугольник печали» / Triangle of Sadness (18+)

Шведский режиссер Рубен Эстлунд уже побеждал на Каннском кинофестивале с сатирической драмеди «Квадрат», в которой высмеивал современное искусство, а также его буржуазных кураторов и потребителей.

В этом году он повторил успех — его фильм (вновь с геометрической фигурой в названии и в том же смешанном жанре) получил «Золотую пальмовую ветвь». Правда, речь на этот раз идет о мире моды и мире вообще, в миниатюре собранном на борту одной роскошной круизной яхты. Здесь есть торговцы оружием, IT-гений, модели, русский олигарх с эксцентричной женой, капитан судна-марксист и многие другие, а формула Феллини «И корабль плывет» меняется на «Мы все идем ко дну».

С 1 декабря