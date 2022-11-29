Победитель Канн, фильм о Балабанове и «Елки 9»: Что смотреть в кинотеатрах России в декабре 2022-го

Сатирическая драмеди «Треугольник печали», получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах в этом году, документальная лента Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», а также очередные части франшиз «Елки» и «Иван Царевич и Серый Волк» — рассказываем про главные фильмы, которые выходят в прокат в России в декабре 2022-го.
«Треугольник печали» / Triangle of Sadness (18+)
Шведский режиссер Рубен Эстлунд уже побеждал на Каннском кинофестивале с сатирической драмеди «Квадрат», в которой высмеивал современное искусство, а также его буржуазных кураторов и потребителей.
В этом году он повторил успех — его фильм (вновь с геометрической фигурой в названии и в том же смешанном жанре) получил «Золотую пальмовую ветвь». Правда, речь на этот раз идет о мире моды и мире вообще, в миниатюре собранном на борту одной роскошной круизной яхты. Здесь есть торговцы оружием, IT-гений, модели, русский олигарх с эксцентричной женой, капитан судна-марксист и многие другие, а формула Феллини «И корабль плывет» меняется на «Мы все идем ко дну».
С 1 декабря
«Елки 9» (12+)
Неубиваемая новогодняя франшиза на этот раз выходит в самом начале декабря. Видимо, чтобы заранее создавать праздничное настроение. «Елки» вновь переосмыслили — на этот раз команда сериала «Два»: сценарий писали Дмитрий Балуев и Евгений Кулик. Последний также снялся в комедии вместе с Алексеем Серебряковым, Александром Башировым, Яном Цапником, Федором Добронравовым, Викторией Агалаковой, Софьей Присс и многими другими. Сюжет вновь состоит из разных историй, которые в конце переплетутся. Например, девушка в Петербурге узнает, что ее жених мошенник, деревня Глухарево готовится ко встрече с кинозвездой, а домохозяйка в Тюмени пытается выиграть пари у мужа.
С 1 декабря
«На ощупь» (16+)
Дмитрий Нагиев опять экспериментирует с драматическим амплуа и вновь, как и в «Непрощенном» и «Чикатило», вместе с братьями Андреасян. Впрочем, они тут в продюсерской команде — снял проект режиссер-дебютант Антон Мусс. Виктор удаляется в загородный дом в глуши — это его способ эскапизма от многочисленных жизненных передряг. Но из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение и оказавается один в дикому лесу.
С 1 декабря
«Капитан Фантастик» / Captain Fantastic (2016) (18+)
Трогательная картина, в свое время получившая приз за лучшую режиссеру в параллельной программе Канн, возвращается на большие экраны в России. Бен (Вигго Мортенсен) с женой живут в лесу, решив воспитывать своих шестерых детей вдали от благ цивилизации, но неожиданная трагедия — смерть матери семейства — вынуждает отшельников отправиться в город.
С 8 декабря
«Балабанов. Колокольня. Реквием» (16+)
Документальный фильм Любови Аркус («Антон тут рядом», «Кто тебя победил никто») — нежное признание в любви своему другу и «единственному народному режиссеру новой России» Алексею Балабанову. Бывший главред «Сеанса» снимала процесс создания «Я тоже хочу» — истории про поиски колокольни счастья, ставшей для Балабанова последней. Картина Аркус выходит спустя почти 12 лет и, кажется, в самое нужное время.
С 8 декабря
«На тебе сошелся клином белый свет» (16+)
Вольное (и невероятно красивое!) рассуждение режиссера Игоря Поплаухина («Календарь») по мотивам биографии культовой певицы Янки Дягилевой. Это история про то, как, не пройдя земную жизнь даже до половины, можно заблудиться в сумрачном лесу. Главную роль в картине играет художница и модель из Петербурга Кира Пиевская.
С 8 декабря
«Помнить» / Rimembeo (18+)
Корейский экшн, ставший у себя на родине хитом проката. Это история про 80-летнего старика с болезнью Альцгеймера Пхиль Джу (Ли Сон Мин из «Ювенального суда»). Он решает на исходе жизни отомстить тем, из-за кого погибла его семья во времена колониального правления Японии. Пхиль Джу делает татуировки с именами обидчиков, чтобы их не забыть, нанимает 20-летнего Ин Гю (звезда дорам Нам Джу Хек) личным водителем и отправляется в кровавое путешествие. Снял фильм оператор «Олдбоя» Ю Ок, режиссером стал Ли Иль Хен, для которого это вторая картина в его карьере.
С 8 декабря
«Рядом» (16+)
В название арт-драмыТамары Дондурей вынесена и собачья команда, и то, где важно, чтобы находились близкие. Миллениал Кира (Екатерина Ермишина) работает архитектором, разбирается в отношениях с женихом (Илья Маланин) и со своими чувствами по поводу мира и своего места в ним. Кажется, у них впереди еще много всего, но жизнь вносит свои безрадостные коррективы.
С 8 декабря
«Волнами» (16+)
Режиссер Сергей Кальварский — ученик Александра Сокурова, но из мастерской не в Нальчике, а в петербургском институте кино и телевидения. Его фильм — тонкое высказывание, где важны звуки, но герои обходятся почти без слов. Двое звукооператоров Иван и Александр едут в Забайкалье, чтобы записать материал для очередной работы. Но вот только внезапно оказывается, что им удалось зафиксировать что-то совсем иное из недавнего гулаговского прошлого страны.
С 8 декабря
«Тень. Взять Гордея» (12+)
Шоураннер и режиссер «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов снял шпионский боевик по собственному сценарию про героических эфэсбэшников. Те во главе с молодым контрразведчиком Вадимом (Олег Гаас) ищут неуловимого шпиона-предателя по прозвищу Гордей. В касте проекта также Филипп Янковский, Надежда Михалкова, Татьяна Бабенкова и другие.
С 8 декабря
«Приключения Тедди» / Teddybjørnens jul (6+)
Если вам надоело пересматривать фильмы про приключения британца Паддингтона, в прокат выходит норвежская версия сказки про плюшевого медвежонка. Тедди и маленькая девочка Марианна встречаются на рождественской ярмарке. Но ей не удается выиграть игрушку. Тогда Тедди вместе с новым другом, ежиком Боллом, решает отправиться на поиски Марианны.
С 8 декабря
«Грех» Il Peccato (2019) (16+)
Картина Андрея Кончаловского — копродукция России и Италии под продюсерством Алишера Усманова — выходит в повторный прокат. В фильме рассказывается, как за лояльность художника Микеланджело Буонарроти борются два могущественных семейства. Главную роль играет Альберто Тестоне, также в касте — Якоб Диль.
С 15 декабря
«Непослушник 2» (6+)
Продолжение православной комедии Владимира Котта. Напомним, в первом фильме топовый блогер (Виктор Хориняк) после неудачного пранка в церкви скрывался от следствия по делу об оскорблении чувств верующих в монастыре с суровым настоятелем (Юрий Кузнецов). Там он встретил любовь (Таисия Вилкова) и, конечно, перевоспитался. А в новой части помогает отцу Анатолию восстановить память — тот якобы теряет ее после падения — используя для этого не самый тривиальный способ. К касту присоединились Маргарита Аброськина и Гоша Куценко.
С 15 декабря
«Таинственное убийство» / La nuit du 12 (16+)
Мастер детективов и триллеров Доминик Молль («Магия зверя») вновь снял фильм про загадочное преступление. Для следователя Йохана дело об убийстве Клары становится той тайной, что ему не поддается и мучает его. Допросы и подозреваемые сменяют друг друга, а расследование почти не продвигается. Точно известно только одно: преступление произошло в ночь на 12-е. Собственно, так фильм и называется в оригинале.
С 15 декабря
«Песнь моря» / Song of the Sea (2014) (6+)
«Ирландский Миядзаки» Томм Мур («Тайна Келлс», «Легенда о волках») в «Песне моря» не только использует фольклор, но и рассказывает в том числе о своем детстве. По сюжету маленький Бен живет на островном маяке вместе с отцом Конором и маленькой сестренкой Сиршей. Оказывается, что девочка — шелки, то есть принадлежит к народу людей-тюленей, как и их исчезнувшая шесть лет назад мать. Конор отправляет детей в город, но Сиршу и Бена начинает манить море. Анимационный фильм выходит в повторный прокат в России.
С 22 декабря
«Чук и Гек. Большое приключение» (6+)
Пока Владимир Котт разбирается с «Непослушником», его брат-близнец Александр Котт взялся за экранизацию советской классики — рассказа Аркадия Гайдара. Это история о том, как Чук (Андрей Андреев) и Гек (Юрий Степанов) живут с любящей мамой (Юлия Снигирь) в Москве, но очень скучают по работающему на Севере папе (Владимир Вдовиченков). Перед Новым годом они отправляются навестить его на поезде. Судя по возрастному рейтингу фильма, версию литературоведов, как же отец семейства оказался на другом конце страны (скорее всего, он в лагерях), тут опускают — просто он героический геолог. А все на экране — сказка, как события могли зафиксироваться в детской памяти.
С 22 декабря
«Мира» (12+)
Космическая сага Дмитрия Кисилева («Время первых», «Елки») про девочку Леру (Вероника Устимова), ее папу (Анатолий Белый) и недалекое будущее. На Владивосток, где живет подросток, обрушивается метеоритный дождь. Лера пытается спасти город с помощью отца, с которым она давно потеряла эмоциональную связь. Зато телефонная по-прежнему в силе: находящийся на орбитальной станции регулярно звонит дочери и пытается помочь, наблюдая за ситуацией сверху.
С 22 декабря
«Бывшие. Happy end» (18+)
Режиссер «Движения вверх» и «Сердца пармы» Антон Мегердичев снял фильм о героях сериала «Бывшие». Это Яна (Любовь Аксенова) и Илья (Денис Шведов), которые вновь будут ссориться, мириться, расставаться, сходиться, срываться, завязывать и держать интригу, окажутся ли они все же в итоге вместе.
С 22 декабря
«Новая игрушка» / Le nouveau jouet (6+)
Римейк культового французского фильма «Игрушка» с Пьером Ришаром. В новой версии основная фабула сохранена: 11-летний сын миллионера Александр привык, что любой его каприз исполняется. Вместо сотен тысяч игрушек он выбирает в торговом центре в качестве подарка на день рождения ночного сторожа Сами. Боясь увольнения, мужчина соглашается несколько дней пожить в особняке. В касте фильма Жамель Деббуз («Амели»), Даниель Отой («Девушка на мосту») и юный Симон Фалю.
С 22 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+)
Еще одна новогодняя традиция — выход на экраны фильма от анимационной студии «Мельница». Как в последнее время модно в разного рода франшизах, это история про мультивселенные. Иван с Василисой решили немного изменить сказку, в которой они живут. Но сработал эффект бабочки и теперь в Тридевятом царстве все изменилось. Никто не помнит, кто такой Иван, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, ему вместе с Серым Волком нужно перевернуть вселенную.
С 29 декабря
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