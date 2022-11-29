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Выставка-посвящение художнику фильмов «Белое солнце пустыни» и «Трудно быть богом» Белле Маневич открывается на «Ленфильме»

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В экспозицию войдут костюмы, реквизит из знаменитых фильмов, фотографии, записные книжки из семейного архива Маневич-Каплан, а также эскизы самой Маневич, которые редко демонстрируются публично.

Ленфильм

Выставка «Художник рисует кино» под кураторством Александра Позднякова, Ольги Аграфениной и художника Сергея Зайкова., посвященная 100-летнему юбилею художника театра и кино Беллы Маневич, откроется в библиотечном фойе «Ленфильма» 30 ноября. В вернисаже будут участвовать сын Маневич и Исаака Каплана — художник Марк Каплан, а также их внучка — тюрколог и доктор филологических наук СПбГУ Аполлинария Аврутина. Своими воспоминаниями о Маневич также поделятся те, кто работал с ней.

Киностудия «Ленфильм»

О творчестве Беллы Маневич:

Белла Маневич прожила долгую творческую жизнь — она пришла на «Ленфильм» в 1949 году. Вместе со своим супругом Исааком Капланом ей довелось работать с выдающимися режиссерами — Сергеем Герасимовым, Иосифом Хейфицем, Фридрихом Эрмлером, Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым, Алексеем Германом.

Ее имя стоит в титрах знаменитых лент — «Дело Румянцева», «Старик Хоттабыч», «Дама с собачкой», «Три толстяка», «Белое солнце пустыни», «Царская охота». Она создавала декорации и костюмы к «Зимней вишне» и фильмам о Шерлоке Холмсе. Среди последних работ Беллы Семеновны — фильм «Трудно быть богом», итоговый труд Алексея Германа…

Выставка-посвящение Белле Маневич будет работать до конца января 2023 года. Ее можно увидеть в рамках экскурсии по киностудии «Ленфильм».

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