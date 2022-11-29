Киностудия «Ленфильм»

О творчестве Беллы Маневич:

Белла Маневич прожила долгую творческую жизнь — она пришла на «Ленфильм» в 1949 году. Вместе со своим супругом Исааком Капланом ей довелось работать с выдающимися режиссерами — Сергеем Герасимовым, Иосифом Хейфицем, Фридрихом Эрмлером, Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым, Алексеем Германом.

Ее имя стоит в титрах знаменитых лент — «Дело Румянцева», «Старик Хоттабыч», «Дама с собачкой», «Три толстяка», «Белое солнце пустыни», «Царская охота». Она создавала декорации и костюмы к «Зимней вишне» и фильмам о Шерлоке Холмсе. Среди последних работ Беллы Семеновны — фильм «Трудно быть богом», итоговый труд Алексея Германа…