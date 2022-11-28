Эллен Мирожник

О работе с Кристофером Ноланом:

Крис требует от вас отдачи на максимально высоком уровне. Вы должны понять его видение, быть в состоянии полностью включиться в его видение, и это касается каждого предмета одежды. Он знает каждый предмет одежды еще до того, как появится на съемочной площадке, до того, как актер начнет играть. Он инициатор всего чувства. Он инициатор всего и видит картину до того, как она попадет на пленку.

Все должны быть готовы работать буквально на полу и сразу после пробуждения утром, и [Нолан] будет делать с ними [членами съемочной группы] все, что захочет. Есть очень, очень специфические вещи в Крисе, когда он говорит: «Я не хочу, чтобы это было стильно. Я не хочу, чтобы это было стилизовано. Я не хочу чувствовать себя так. Хорошо, теперь мы вступаем в этот период, теперь мы вступаем в тот период. Найдите способ слиться таким образом, чтобы было легко и просто находиться там, где это необходимо в повествовании». И как только вы понимаете, что это может произойти в любом месте, мой мозг переключается таким образом, чтобы это всегда было на переднем плане. Вы не можете делать это для каждой отдельной сцены, но вы пытаетесь делать это для каждой сцены, периода времени или десятилетия. [Во всех этих] конкретных разделах найдите способ объединить все и перевернуть с ног наголову внутри и снаружи — только такой подход даст ему то, что нужно в монтажной, чтобы иметь возможность рассказать историю, которую он затем хочет создать в качестве конечного результата.