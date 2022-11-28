Деталями грядущей премьеры поделилась художник по костюмам Эллен Мирожник, которая в разные годы работала со Стивеном Спилбергом, Полом Верховеном, Кэтрин Бигелоу и Стивеном Содербергом.
По словам Мирожник, действие фильма «Оппенгеймер» охватит 45 лет — в том числе «довольно много времени в Лос-Алмосе», одной из 16 национальных лабораторий Министерства энергетики США, которая была создана в рамках Манхэттенского проекта по разработке ядерного оружия в 1943 году. В цело сюжет расскажет «о жизни Оппенгеймера — от начала до конца». Отец атомной бомбы родился в 1904 году в Нью-Йорке и умер в 1967 году в возрасте 62 лет.
Рассказывая о своем назначении на пост художника по костюмам для «Оппенгеймера», Мирожник отметила, что «это произошло действительно очень быстро» — так как Джеффри Курланд, постоянный участник проектов Нолана, был недоступен. «Снимать нужно было довольно быстро. Они договорились на определенный период времени, и Кристофер захотел познакомиться с новыми дизайнерами костюмов — я была одним из них», — приводит The Film Stage ее слова.
О работе с Кристофером Ноланом:
Крис требует от вас отдачи на максимально высоком уровне. Вы должны понять его видение, быть в состоянии полностью включиться в его видение, и это касается каждого предмета одежды. Он знает каждый предмет одежды еще до того, как появится на съемочной площадке, до того, как актер начнет играть. Он инициатор всего чувства. Он инициатор всего и видит картину до того, как она попадет на пленку.
Все должны быть готовы работать буквально на полу и сразу после пробуждения утром, и [Нолан] будет делать с ними [членами съемочной группы] все, что захочет. Есть очень, очень специфические вещи в Крисе, когда он говорит: «Я не хочу, чтобы это было стильно. Я не хочу, чтобы это было стилизовано. Я не хочу чувствовать себя так. Хорошо, теперь мы вступаем в этот период, теперь мы вступаем в тот период. Найдите способ слиться таким образом, чтобы было легко и просто находиться там, где это необходимо в повествовании». И как только вы понимаете, что это может произойти в любом месте, мой мозг переключается таким образом, чтобы это всегда было на переднем плане. Вы не можете делать это для каждой отдельной сцены, но вы пытаетесь делать это для каждой сцены, периода времени или десятилетия. [Во всех этих] конкретных разделах найдите способ объединить все и перевернуть с ног наголову внутри и снаружи — только такой подход даст ему то, что нужно в монтажной, чтобы иметь возможность рассказать историю, которую он затем хочет создать в качестве конечного результата.
Киллиан Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера
Последний на сегодняшний день фильм Кристофера Нолана «Довод» вышел на большие экраны в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после старта пандемии. Лента собрала в мировом прокате 363 миллиона долларов и заняла четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин года. Новый фильм может стать для режиссера первым за долгое время проектом, производство которого пройдет без участия Warner Bros. Главную роль в «Оппенгеймере» исполнит Киллиан Мерфи, который сотрудничал с Ноланом в двух «Темных Рыцарях», «Начале» и «Дюнкерке».
Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» выйдет на большие экраны 21 июля 2023 года.
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