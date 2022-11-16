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«Смешарики» в стиле disco, g-house и deep trance. Что? Да! Послушайте альбом ремиксов на песни из мультсериала

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Легендарные хиты «Марафонец», «Бедненький больной», «Обормот» и другие трансформируются в современные музыкальные жанры и примерят на себя кардинально новое звучание. Продюсеры заявляют: «Полное крошилово гарантируем».

«В 2023 году мультсериалу «Смешарики» исполняется 20 лет. За это время песни из любимого мультика вышли далеко за пределы анимации — их поют под гитару, под них снимают ролики в TikTok, а известные исполнители делают с ними каверы», — говорят создатели вселенной, в которой обитают Крош, Ежик, Нюша и другие персонажи.

«Смешарики 2.2.22» — второй альбом официальных ремиксов популярных песен Смешариков от создателей мультсериала. Если первый альбом «Смешарики. Ремиксы» был относительно небольшим и в него вошли, помимо новых треков, переизданные оригинальные песни из Смешариков, то второй альбом получил 22 полноценных ремикса.

Новый альбом получился разнообразным: помимо легких танцевальных треков и композиций в стиле disco, здесь есть записи в жанрах trap, g-house и даже deep trance. Создатели говорят, что «постарались взглянуть на оригинальные песни по-новому, но с большим уважением к оригиналам».

Презентация альбома «Смешарики 2.2.22» пройдет 19 ноября в московском баре «Ровесник»: обещают «атмосферу Deep Trance и G-House ремиксов», танцы под диско и даже trap, исполнение «легендарных хитов в новом звучании» и «самый настоящий смешаровский расколбас».

Это создатель «Смешариков» Илья Попов. Он сделал Петербург столицей современной российской анимации

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