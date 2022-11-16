«Смешарики» в стиле disco, g-house и deep trance. Что? Да! Послушайте альбом ремиксов на песни из мультсериала

«В 2023 году мультсериалу «Смешарики» исполняется 20 лет. За это время песни из любимого мультика вышли далеко за пределы анимации — их поют под гитару, под них снимают ролики в TikTok, а известные исполнители делают с ними каверы», — говорят создатели вселенной, в которой обитают Крош, Ежик, Нюша и другие персонажи.

«Смешарики 2.2.22» — второй альбом официальных ремиксов популярных песен Смешариков от создателей мультсериала. Если первый альбом «Смешарики. Ремиксы» был относительно небольшим и в него вошли, помимо новых треков, переизданные оригинальные песни из Смешариков, то второй альбом получил 22 полноценных ремикса.

Новый альбом получился разнообразным: помимо легких танцевальных треков и композиций в стиле disco, здесь есть записи в жанрах trap, g-house и даже deep trance. Создатели говорят, что «постарались взглянуть на оригинальные песни по-новому, но с большим уважением к оригиналам».