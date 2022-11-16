Вышел трейлер фильма «Я — Рут» — первой совместной работы Кейт Уинслет и ее дочери

Сценарий к фильму «Я — Рут» Сэвидж разработал вместе с самой Уинслет: они создали историю «нашего времени», рассказывающую о кризисе ментального здоровья у молодых людей. По словам создателей, лента представляет «честное и достоверное изображение становящихся все более напряженными отношений матери и дочери».

Уинслет играет главную роль Рут — любящей и заботливой матери, которая становится свидетелем того, как ее дочь-подросток Фрейя (Миа Триплтон) уходит в себя, поскольку ее все сильнее испытывает давление социальных сетей. В трейлере картины показаны конфликты матери и дочери: Фрейя разбивает телефон, а Рут принудительно отправляет ее к психологу.

Фильм «Я — Рут» станет третьей частью сериала-антологии «Я», в котором известные женщины-актрисы рассказывают истории для женщин. Премьера состоится в скором времени на Channel 4.

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