Сэди Фрост снимет документальный фильм о супермодели Твигги

Съемки документальной ленты «Твигги» будут проходить в Лондоне и Нью-Йорке, где супермодель воссоздаст ключевые моменты из своей жизни на виртуальной производственной площадке Film Soho. Среди героев картины — Пол Маккартни, Поппи Делевинь, Брук Шилдс и Патти Бойд. Твигги и ее муж, актер Ли Лоусон тоже выйдут на экран, поскольку фильм рассказывает о ее жизни и восхождении к славе. Премьера ленты запланирована на 2023 год.

«Это такая красочная история, что у меня не было ощущения, что я снимаю прямой документальный фильм, основанный на фактах. Речь шла о том, чтобы показать женственность, кокетство, юмор и по-настоящему заявить о правах женщин и о том, как изменилась их роль», — приводит WWD слова режиссера.

Лесли Хорнби родилась в пригороде Лондона в 1949 году. В возрасте 16 лет девушка стала лицом салона красоты известного лондонского парикмахера Леонардо, а позже получила псевдоним Твигги — сразу после своей первой съемки с фотографом Барри Латеганом.

В 1966 году Твигги была признана лицом года по версии «Daily Express», вскоре после этого модель стала лицом модного Лондона 1960-х и иконой субкультуры модов, достигшей своего пика в Великобритании к этому времени. Твигги побывала в объективе фотографов Хельмута Ньютона и Сесила Битона, а в 1970 году объявила о завершении карьеры модели.

В 2018 году Твигги стала дамой-командором ордена Британской империи за вклад в индустрию моды, искусство и благотворительность. В марте 2019 года на церемонии в Букингемском дворце в Лондоне модель получила титул дамы-командора Британской империи.

Для британской актрисы и кинорежиссера Сэди Фрост фильм «Твигги» станет вторым биографическим после картины «Мэри Куант: Мини-революция» (2021). Главная героиня ленты — британский дизайнер и создательница мини-юбки Мэри Куант.