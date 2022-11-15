Оливия Колман и Колин Ферт в трейлере фильма «Империя света» Сэма Мендеса

Главная героиня фильма, сценаристом и режиссером которого выступил обладатель «Оскара» за работу над картиной «Красота по-американски» Сэм Мендес, актриса по имени Хилари (Оливия Колман), которая скрывает свое прошлое. Она постепенно влюбляется в нового сотрудника кинотеатра — темнокожего Стефана (Майкл Уорд), который сталкивается с расизмом в Великобритании.

Главные роли в картине, помимо Колман и Уорда, исполнили Колин Ферт, Тоби Джонс, Рон Кук, Моника Долан, Том Брук, Сара Стюарт, Джастин Эдвардс и Кристал Кларк. Продюсерами картины выступили Пиппа Харрис и Сэм Мендес.

Фильм «Империя света» Сэма Мендеса выйдет в мировой прокат 9 декабря 2022 года.