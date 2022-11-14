Зачем смотреть российские документальные фильмы? Расскажет исследователь кино Ольга Давыдова

В ходе лекции «Зачем смотреть русское документальное кино?» исследователь кино и фотографии, преподаватель факультета Свободных искусств и наук СПбГУ и СПБГИКиТ Ольга Давыдова расскажет о том, как устроена территория неигрового кино в России и кто ее формирует, кем она населена, о чем размышляют эти люди, а также почему именно об этом и именно в таком виде.

Действительно ли и всегда ли наше неигровое кино мрачное? Где и как в российской документалистике находится место эксперименту, честности и смелости? Еще один вопрос, ответ на который можно будет найти в ходе лекции — зачем смотреть документальное кино сегодня и почему именно неигровое кино актуально как никогда.

«За полтора часа мы едва ли успеем нарисовать полноценную и детальную картину российской документалистики, но вот очертить ее карту, поставить ключевые точки, нанести основные маршруты просмотра и размышлений — вполне», — говорят в команде «Лекторий’порта».

Лекция Ольги Давыдовой «Зачем смотреть русское документальное кино?» пройдет в «Лекторий’порту» на Кожевенной линии, 40Д 18 ноября. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

16+