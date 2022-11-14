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Фильм «Дурной глаз» с Евой Грин в главной роли выходит в российский прокат

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Триллер от режиссера Лоркана Финнегана расскажет историю дизайнера, которая обращается к знахарке в попытках справиться со своими видениями.

По сюжету, дизайнер модной одежды готовится к своему главному показу. Однако после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках, но эффект лишь временный. Вскоре семья замечает, что, помимо гостьи, в доме поселился кто-то еще.

Главные роли в фильме ирландского режиссера Лоркана Финнегана, чья предыдущая работа «Вивариум» с Джесси Айзенбергом в главной роли была отмечена на Каннском кинофестивале в 2019 году, исполнили Ева Грин, Марк Стронг, Чай Фонасье, Билли Гадсдон и Кэти Бэлтон.

В российский прокат фильм «Дурной глаз» выйдет 17 ноября 2022 года. 

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