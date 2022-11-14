Сара Обри

Глава отдела оригинальных проектов HBO Max — о втором сезоне сериала «И просто так…», выдержка по Variety.

То, что вы увидите в новом сезоне, — это персонажи, принимающие свою жизнь. Это очень радостный сезон, и я думаю, что в некотором смысле он похож на культовые эпизоды «Секса в большом городе». Прежде всего для Кэрри — в частности, в том, что ее персонаж всегда был готов к следующему приключению или следующей любви, следующей дружбе в городе, и вы действительно почувствуете это в новом сезоне. Мы так взволнованы.