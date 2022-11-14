Глава отдела оригинальных проектов HBO Max Сара Обри поделилась подробностями о продолжении проекта, съемки которого прямо сейчас проходят в Нью-Йорке.
Глава отдела оригинальных проектов HBO Max — о втором сезоне сериала «И просто так…», выдержка по Variety.
То, что вы увидите в новом сезоне, — это персонажи, принимающие свою жизнь. Это очень радостный сезон, и я думаю, что в некотором смысле он похож на культовые эпизоды «Секса в большом городе». Прежде всего для Кэрри — в частности, в том, что ее персонаж всегда был готов к следующему приключению или следующей любви, следующей дружбе в городе, и вы действительно почувствуете это в новом сезоне. Мы так взволнованы.
В октябре в Нью-Йорке стартовали съемки второго сезона сериала «И просто так…». По данным Deadline, актер Джон Корбетт вернется к роли экс-бойфренда Брэдшоу Эйдана Шоу — однако пока неизвестно, насколько существенным для сюжета окажется его появление. Также шоураннер «Секса в большом городе» и спин-оффа «И просто так…» Майкл Патрик Кинг намекнул на возвращение в шоу Ким Кэтролл. На вопрос, появится ли во втором сезоне Саманта Джонс, он ответил: «Да!». «Моя цель — объединить всех персонажей вместе, чтобы они не были так часто на разных взлетно-посадочных полосах», — добавил Кинг.
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