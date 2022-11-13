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Кино и сериалы

Фильм Глеба Панфилова победил на кинофестивале в Палермо

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Картина «Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына взяла главный приз на международном конкурсе Efebo d’Oro. Об этом пишет РИА «Новости».

Print Screen/Central Partnership YouTube

Фильм Глеба Панфилова, выходящий в международном прокате под названием «100 минут» участвовал в конкурсе фильмов, снятых по литературным произведениям. Его конкурентами были шесть лент, включая последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина. «Фильмы - это истории, кино - это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов - мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность» – пояснило жюри.

Судьи также отметили исключительную игру актеров, добавив, что «трудно понять разрушение хрупкого человеческого существа диктатурой. Прекрасная книга всегда будет прекрасная книгой, а прекрасный фильм всегда будет прекрасным фильмом. Да здравствует Панфилов, да здравствует кино».

Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.

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