Фильм Глеба Панфилова победил на кинофестивале в Палермо

Фильм Глеба Панфилова, выходящий в международном прокате под названием «100 минут» участвовал в конкурсе фильмов, снятых по литературным произведениям. Его конкурентами были шесть лент, включая последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина. «Фильмы - это истории, кино - это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов - мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность» – пояснило жюри.

Судьи также отметили исключительную игру актеров, добавив, что «трудно понять разрушение хрупкого человеческого существа диктатурой. Прекрасная книга всегда будет прекрасная книгой, а прекрасный фильм всегда будет прекрасным фильмом. Да здравствует Панфилов, да здравствует кино».

Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.