«Корона», «Йеллоустоун» и Сталлоне: Что смотреть дома на этой неделе

Современный вестерн с Кевином Костнером «Йеллоустоун», продолжение истории про британскую монархическую семью «Корона», трогательный роуд-муви «Далекие близкие» и криминальная драма с Сильвестром Сталлоне «Король Талсы» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Звоните моему агенту» / Yeonyein maenijeoro saranamgi, премьера (Netflix)
Южнокорейская комедия на самом деле является адаптацией французского сериала «Десять процентов». Все комичные ситуации тут строятся вокруг агентов, решающих многочисленные (и часто надуманные) проблемы своих звездных клиентов. В касте проекта — Ли Со-джин («Брачный контракт»), Квак Сон-ен («Уважаемый судья»), Со Хен-у («Решение уйти»).
С 7 ноября, Netflix
Сериал «Корона» / The Crown, 5 сезон (Netflix)
Новый сезон сериала о горестях и радостях британской королевской семьи — первый, выходящий после смерти и принца Филиппа, и Елизаветы II. Речь в нем пойдет о 1990-х. В проекте произошла полная смена актерского состава. Теперь Елизавету II вместо Оливии Колман играет Имельда Стонтон, ее сестру Маргарет — Лесли Мэнвилл, а мужа принца Филиппа — Джонатан Прайс. Принцессой Дианой стала Элизабет Дебики из «Довода», а принцем Чарльзом — Доминик Уэст.
С 9 ноября, Netflix
Сериал «Зверополис+» / Zootopia+, премьера (Disney+)
Сериал основан на героях мультфильма «Зверополис» 2016 года, получившего «Оскар» как лучшая анимационная картина. Всего в проекте шесть эпизодов и каждый из них посвящен одному герою. Например, в каком-то солирует землеройка Фру Фру, в другом — ленивец-клерк Флэш. Сняли проект Джози Тринидад, работавшая над сценарием оригинала, и Трент Корри («Жил-был снеговик»).
С 9 ноября, Disney+
Сериал «Призвание» / The Calling, премьера (Peacock)
Детектив израильского писателя Дрора Мишани адаптировал в сценарий Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а снял сериал Барри Левинсон («Человек дождя», «Тутси»). Это история про религиозного полицейского из Нью-Йорка Авраама (Джефф Вильбуш). Расследуя новое дело, ему придется пересмотреть свои представления о гуманности и справедливости.
С 10 ноября, Peacock
Сериал «Харли Квинн» / Harley Quinn, 3 сезон (HBO Max)
Строго говоря, продолжение анимационного сериала для взрослых про экс-подружку Джокера — антигероиню вселенной DC — вышло в конце июля, но в России легально и официально проект можно увидеть только сейчас. Напомним, Харли Квинн и ее подружка Ядовитый Плющ становятся главными по криминалу в Готэме. В новом сезоне девушки встретят Короля Акул, секс-культ Суд Сов и Джеймса Ганна — режиссера «Отряда самоубийц: Миссия навылет».
С 10 ноября, «Кинопоиск» (вышел полностью на HBO Max)
«Трудные подростки», 4 сезон (more.tv)
Продолжение коллективной истории взросления с Никитой Волковым в роли наставника школьников-правонарушителей. В четвертом (кстати, сериал уже продлен на пятый) сезоне речь пойдет о вебкаме как якобы быстром способе заработать. Проект сменил режиссера — новые эпизоды снимал Александр Цой («Мажор. Фильм») вместо Рустама Ильясова, а к касту присоединился Анар Халилов из «Этерны».
С 10 ноября, more.tv
Сериал «Мистический квест» / Mythic Quest, 3 сезон (Apple TV+ )
Продолжение комедии Роба МакЭлхенни, посвященной геймдеву. Напомним, в нем группа разработчиков вынуждена обслуживать идеи амбициозного босса-эгоцентрика. Тот хотел создать величайшую в мире игру с собой в главной роли, а теперь развивает новую компанию GrimPop, рассорившись с основной командой Mythic Quest.
С 11 ноября, Apple TV+
Сериал «Англичанка» / The English, премьера (Amazon Prime Video)
Детективный вестерн с Эмилией Блант в главной роли. Она играет британскую аристократку, пытающуюся узнать, кто убил ее сына. Для этого ей приходится перемещаться по Дикому Западу конца 19 века вместе с бывшим разведчиком (Чэск Спенсер) и представителем народа пауни (Киран Хайндс). Режиссером сериала стал Хьюго Блик («Благородная женщина».)
С 11 ноября, Amazon Prime Video
Фильм «Расцвет афроамериканского кино» / Is That Black Enough for You?!?
Историк кино, радиоведущий и приглашенный лектор Гарварда Элвис Митчелл снял документальный проект-эссе, подробно исследующий, как афроамериканцев показывали в голливудских фильмах разных периодов и с чем это было на самом деле связано. Про блэксплотейшен тут рассуждают Сэмюэл Л. Джексон, Вупи Голдберг, Гарри Белафонте и многие другие. Премьера картины была на Нью-Йоркском кинофестивале в октябре.
С 11 ноября, Netflix
Фильм «Папин дракон» / My Father's Dragon
Режиссер «Тайны Келлс» и продюсер «Легенды о волках» Нора Туми сняла трогательный анимационный фильм о дружбе мальчика и дракона. Элмер (Джейкоб Тремблей) переехал с мамой (Голшифте Фарахани) в большой город. Здесь он чувствует себя чужим, поэтому сбегает по совету кошки (Вупи Голдберг) на Дикий остров, где и знакомится с драконом Борисом (Гейтен Матараццо).
С 11 ноября, Netflix
Фильм «Далекие близкие»
Трогательный роуд-муви Ивана Соснина — идеальное кино о семейных ценностях, в котором сыграл одну из свои последних ролей Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»). Актера не стало в этом году. Отец (Сытый) и сын (Филипп Авдеев), которые давно не общались по душам, отправляются в совместное путешествие на машине, чтобы сделать сюрприз знакомой из интернета. В сентябре фильм была в кинопрокате, а теперь выходит и в онлайне.
С 12 ноября, Kion
Сериал «Король Талсы» / Tulsa King, премьера (Paramount+)
Криминальная драма от создателей «Озарка», «Йеллоустоуна» и «Подпольной империи» с Сильвестром Сталлоне. Мафиози по прозвищу Генерал выходит на свободу, отбыв срок в 25 лет. Босс отправляет его в город Талса штата Оклахома, чтобы здесь он основал новую преступную сеть. Генерал начинает «крышевать» магазин, сотрудник которого (Мартин Старр) этому отчаянно сопротивляется.
С 13 ноября, Paramount+
Сериал «Йеллоустоун» / Yellowstone, 5 сезон (Paramount Network)
Продолжение написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») по классическим законам большого романа современного вестерна с Кевином Костнером в роли главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройки. У проекта уже есть спин-офф «1883» (не путайте с «1899» от создателей «Тьмы»), а в следующем месяце выйдет еще один: «1923» — с Харрисоном Фордом и Хеллен Миррен в касте.
С 13 ноября, Paramount Network
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