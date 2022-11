«Корона», «Йеллоустоун» и Сталлоне: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Расцвет афроамериканского кино» / Is That Black Enough for You?!?

Историк кино, радиоведущий и приглашенный лектор Гарварда Элвис Митчелл снял документальный проект-эссе, подробно исследующий, как афроамериканцев показывали в голливудских фильмах разных периодов и с чем это было на самом деле связано. Про блэксплотейшен тут рассуждают Сэмюэл Л. Джексон, Вупи Голдберг, Гарри Белафонте и многие другие. Премьера картины была на Нью-Йоркском кинофестивале в октябре.

С 11 ноября, Netflix