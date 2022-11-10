Киану Ривз, Донни Йен и Билл Скарсгард в первом трейлере четвертого «Джона Уика»

По сюжету четвертой части франшизы, ​​Джон Уик (Киану Ривз) пытается забыть свое криминальное прошлое и ведет спокойную жизнь вдали от крупных городов. Однако свобода еще не до конца обретена — теперь он должен сразиться с новым врагом, имеющим могущественных союзов по всему миру, и силами, которые превращают старых друзей во врагов.

Главные роли в продолжении истории о наемном киллере, помимо Ривза, исполнили Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Хироюки Санада, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгард, Марко Сарор и Скотт Эдкинс. В режиссерском кресле по-прежнему Чад Стахелски, снявший предыдущие части франшизы.

Фильм «Джон Уик 4» выйдет в мировой прокат 24 марта 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе франшизы. Над лентой под названием «Балерина», главную роль в которой исполнит актриса Ана де Армас, работает режиссер Лен Уайзман, известный по проектам «Другой мир» и «Люцифер». Сценаристом выступил Шей Хаттен. Также к выходу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре сюжета которого знаменитый отель и его менеджер Уинстон.

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