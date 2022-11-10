18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Документальный фильм о филантропе и экс-владелице бутика Vanity Миле Ануфриевой выходит в российский прокат

Поделиться:

Она одевала главных мировых звезд — от Билла Клинтона до Стинга, — но оставила светскую жизнь и сегодня большую часть времени проводит в Африке, помогая детям-альбиносам.

Альбиносы — одни из самых уязвимых представителей населения в Африке, которые подвергаются дискриминации, насилию и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства, дает им образование и необходимое лечение.

Фильм «Ангелы Милы» рассказывает об основательнице центра Миле Ануфриевой — экс-владелице модного бутика Vanity в Петербурге, одевавшей российских и мировых звезд, которая оставила светскую жизнь, чтобы помогать африканским детям.

«Мила Ануфриева была иконой стиля, влиятельной бизнесвумен, которая не испугалась снять розовые очки и посмотреть на реальный мир. Странную русскую в темных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют ее «ангелом для альбиносов». Каждый день она спасает детей от проституции и рабства, от членовредительства по заказу местных шаманов», — говорится в описании фильма.

Кадры из фильма «Ангелы Милы»
Кадры из фильма «Ангелы Милы»
Кадры из фильма «Ангелы Милы»
Кадры из фильма «Ангелы Милы»
Кадры из фильма «Ангелы Милы»
Кадры из фильма «Ангелы Милы»
Кадры из фильма «Ангелы Милы»

«Однажды я листала соцсети и увидела фото вызывающе одетой девочки-альбиноса, ее продавали, а автор поста пыталась ее спасти. Я написала сообщение, и Мила мне ответила. Так началось наше знакомство, из которого в итоге получился фильм. Мы очень надеемся, что эта история поможет стать чуть добрее друг к другу», — говорит режиссер фильма Мария Кацал.

«Сейчас я счастлива, помогая этим детям. За два года существования фонда "Mila4Africa" мы сделали очень много, но еще огромное количество работы предстоит», — отмечает Ануфриева.

Фильм «Ангелы Милы» выйдет в прокат 10 ноября в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока, Ростова-на-Дону и других городов в рамках проекта СТРАНА.DOC.

Мила Ануфриева: «Антифэшн — это протест реальности, где задница Кардашьян собирает миллионы лайков»

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: