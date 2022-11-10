Документальный фильм о филантропе и экс-владелице бутика Vanity Миле Ануфриевой выходит в российский прокат

Она одевала главных мировых звезд — от Билла Клинтона до Стинга, — но оставила светскую жизнь и сегодня большую часть времени проводит в Африке, помогая детям-альбиносам.
Альбиносы — одни из самых уязвимых представителей населения в Африке, которые подвергаются дискриминации, насилию и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства, дает им образование и необходимое лечение.
Фильм «Ангелы Милы» рассказывает об основательнице центра Миле Ануфриевой — экс-владелице модного бутика Vanity в Петербурге, одевавшей российских и мировых звезд, которая оставила светскую жизнь, чтобы помогать африканским детям.
«Мила Ануфриева была иконой стиля, влиятельной бизнесвумен, которая не испугалась снять розовые очки и посмотреть на реальный мир. Странную русскую в темных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют ее «ангелом для альбиносов». Каждый день она спасает детей от проституции и рабства, от членовредительства по заказу местных шаманов», — говорится в описании фильма.
«Однажды я листала соцсети и увидела фото вызывающе одетой девочки-альбиноса, ее продавали, а автор поста пыталась ее спасти. Я написала сообщение, и Мила мне ответила. Так началось наше знакомство, из которого в итоге получился фильм. Мы очень надеемся, что эта история поможет стать чуть добрее друг к другу», — говорит режиссер фильма Мария Кацал.
«Сейчас я счастлива, помогая этим детям. За два года существования фонда "Mila4Africa" мы сделали очень много, но еще огромное количество работы предстоит», — отмечает Ануфриева.
Фильм «Ангелы Милы» выйдет в прокат 10 ноября в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока, Ростова-на-Дону и других городов в рамках проекта СТРАНА.DOC.
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