Документальный фильм о филантропе и экс-владелице бутика Vanity Миле Ануфриевой выходит в российский прокат

Альбиносы — одни из самых уязвимых представителей населения в Африке, которые подвергаются дискриминации, насилию и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства, дает им образование и необходимое лечение.

Фильм «Ангелы Милы» рассказывает об основательнице центра Миле Ануфриевой — экс-владелице модного бутика Vanity в Петербурге, одевавшей российских и мировых звезд, которая оставила светскую жизнь, чтобы помогать африканским детям.

«Мила Ануфриева была иконой стиля, влиятельной бизнесвумен, которая не испугалась снять розовые очки и посмотреть на реальный мир. Странную русскую в темных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют ее «ангелом для альбиносов». Каждый день она спасает детей от проституции и рабства, от членовредительства по заказу местных шаманов», — говорится в описании фильма.