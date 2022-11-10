О том, что Universal работает над байопиком о рэпере Снуп Догге, пишет The Hollywood Reporter. Студия привлекла к проекту сценариста «Черной пантеры: Ваканда навсегда» Джо Роберта Коула и режиссера Аллена Хьюза. Сам Снуп активно участвует в разработке фильма, в саундтреке к которому войдет музыка из его дискографии, и выступает продюсером вместе с Сарой Рамакер и Хьюзом.

«Я долго ждал, чтобы собрать этот проект воедино, потому что хотел выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и величайшую кинокомпанию, с которой я мог бы сотрудничать, которая могла бы понять наследие, которое я пытаюсь изобразить на экране, и память, которую я пытаюсь оставить после себя. Это был идеальный брак. Это был священный брак, а не святые макароны», — заявил рэпер.

По словам режиссера, Снуп Догг — «одна из самых любимых фигур хип-хопа во всем мире»: в его энергии «есть что-то такое, что объединяет людей из всех слоев общества». «Он не просто художник, он человек и бренд, который превзошел поколения своей связью и привлекательностью для аудитории. Его история настолько достоверна и чрезвычайно вдохновляющая, и возможность рассказать его историю позволяет мне вернуться «на район» через 30 лет после «Угрозы обществу» и сказать сейчас больше, чем я мог бы тогда», — отметил Хьюз.

«Жизнь и наследие Снуп Догга делают его одной из самых захватывающих и влиятельных икон в популярной культуре. Мы встретились со Снупом вскоре после того, как он приобрел Death Row Records, и имели возможность услышать его историю его собственными словами. Мы гордимся тем, что смогли создать долговечный документ об этом уникальном художнике», — резюмировала председатель Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Напомним, ранее стало известно, что Снуп Догг воссоединится с Dr. Dre на предстоящем альбоме «Missionary». О планах рэпер рассказал в подкасте «K [no] w Mercy», подтвердив название пластинки и отметив, что Дре примет участие в работе как продюсер. «Мы с Dr. Dre работали над альбомом последние два месяца», — отметил он. Релиз «Missionary» ожидается в ноябре на лейбле Death Row/Aftermath. Это будет первая за 29 лет совместная работа рэпера и продюсера, которые впервые объединились для дебютной пластинки Догга «Doggystyle» 1993 года.