Disney разрабатывает сериал по вселенной «Индианы Джонса» Джорджа Лукаса

Как пишет Variety со ссылкой на источники, Disney «активно стремится разработать» телешоу об Индиане Джонсе для Disney+. В последнее время компания проводит обсуждения проекта совместно с Lucasfilm — студии автора вселенной Индианы Джонса Джорджа Лукаса. Для сериала продолжают искать сценаристов, чтобы «взяться за проект», поэтому никаких деталей сюжета пока нет.

«Учитывая это, неизвестно, будет ли сериал служить приквелом или спин-оффом кинофраншизы, или же он будет связан с предстоящим пятым фильмом об Индиане Джонсе — подобно тому, как Disney связала свои шоу Marvel на Disney + с кинематографической вселенной Marvel», — отмечает издание.

В случае, если телевизионный проект получит реализацию, он не станет первым. В 1992-1993 годах вышли два сезона сериала, также в период с 1994 по 1996 год были показаны четыре специальных выпуска об Индиане Джонсе. Шоу было сосредоточено в основном на ранних годах персонажа с Шоном Патриком Флэнери и Кори Кэрриером, игравшими его в разные периоды его жизни.

Кинофраншиза «Индиана Джонс» основана на приключениях Доктора Генри «Индианы» Джонса-младшего - вымышленного археолога. Киносериал был создан Джорджем Лукасом, который придумал персонажа и написал сюжеты к первым четырем фильмам серии. Франшиза стала известна благодаря исполнителю главной роли Харрисону Форду и режиссеру первых четырех фильмов Стивену Спилбергу. Первый фильм «В поисках утраченного Ковчега» вышел на экраны в 1981 году. Пятая лента франшизы выйдет на большие экраны в 2023 году.