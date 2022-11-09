Завершились съемки сериала о группе «Король и Шут». Показываем кадры

В основе сериала «Король и Шут» история одной из самых известных отечественных панк-групп и ее фронтмена Михаила Горшенева. Как рассказали «Собака.ru» на «Кинопоиске», который занимается производством проекта, сюжет в жанре «драмы с элементами фэнтези» охватит события — начиная со знакомства будущих участников группы в конце 80-х до гибели Горшка в 2013 году, — и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, творчестве, стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».

Роли в сериале исполняют Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат), Васса Бокова (скрипачка Маша), а также Лера Зоидова, Дарья Мельникова и Вера Вольт.