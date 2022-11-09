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Завершились съемки сериала о группе «Король и Шут». Показываем кадры

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В течение четырех месяцев они проходили в Петербурге и Ленинградской области.

Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"

В основе сериала «Король и Шут» история одной из самых известных отечественных панк-групп и ее фронтмена Михаила Горшенева. Как рассказали «Собака.ru» на «Кинопоиске», который занимается производством проекта, сюжет в жанре «драмы с элементами фэнтези» охватит события — начиная со знакомства будущих участников группы в конце 80-х до гибели Горшка в 2013 году, — и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, творчестве, стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».

Роли в сериале исполняют Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат), Васса Бокова (скрипачка Маша), а также Лера Зоидова, Дарья Мельникова и Вера Вольт.

Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Изображение предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
Рустам Мосафир

Режиссер сериала «Король и Шут»:

У «Короля и Шута» есть то, чего нет у других музыкальных групп — это целый мир, из которого можно создать целую вселенную со своими персонажами. Такое нельзя было обойти стороной, и мы сделали сказочную фэнтези-линию приключений параллельно истории становления группы. Получилась мультивселенная Горшка и Князя, мы ее очень долго и серьезно прорабатывали, переплетая так, чтобы в биографической линии появлялись элементы фантазии, а в фэнтези узнавались герои из текстов песен. При этом для меня песни «Короля и Шута» не мрачные, они — страшные, но веселые, как байки из склепа. Всё вместе это формирует настоящую панк-сказку!

Премьера сериала «Король и Шут» запланирована на 2023 год.

Группа «Король и Шут» была основана в 1988 году в Ленинграде. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Изначально отдавая предпочтение хоррор-панку, музыканты позже добавили в свой стиль другие элементы — в том числе фолк-рока, арт-панка, хард-рока. После смерти лидера «Король и Шут» Михаила Горшенева в 2013 году группа выступает только в рок-мюзикле TODD.

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