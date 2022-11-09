18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов Эльдара Рязанова к юбилею режиссера

Поделиться:

К 95-летию со дня рождения автора фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Гараж» в Петербурге покажут четыре культовые картины режиссера.

Изображение предоставлено кинотеатром «Аврора»

«Жестокий романс»

Изображение предоставлено кинотеатром «Аврора»

«Вокзал для двоих»

В программу ретроспективы войдут четыре фильма Рязанова: «Карнавальная ночь» (1956), «Берегись автомобиля» (1966), «Вокзал для двоих» (1982) и «Жестокий романс» (1984). Как рассказали «Собака.ru» в «Авроре», ленты «представят удивительную разноплановость и многогранность творчества Рязанова, ставшего настоящим символом советской эпохи, главным отечественным режиссером второй половины XX века».

Mishakov Valery / Shutterstock.com

«Рязанов начинает с жанра комедии и яркого праздника на большом экране в «Карнавальной ночи», говорит о справедливости и внутренней свободе в «Берегись автомобиля», а затем проявляет себя как тонкий лирик и даже трагик в картинах «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс». С кинотеатром «Аврора» у режиссера также особая связь: все премьеры его фильмов в Петербурге, начиная с 1996 года, проходили именно здесь», — отметили в кинотеатре.

Расписание показов в рамках ретроспективы фильмов Эльдара Рязанова:

  • 18 ноября, 17:00 — «Карнавальная ночь»
  • 19 ноября, 17:00 — «Берегись автомобиля»
  • 20 ноября, 17:00 — «Вокзал для двоих»
  • 21 ноября, 17:00 — «Жестокий романс»
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: