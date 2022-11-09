В кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов Эльдара Рязанова к юбилею режиссера

К 95-летию со дня рождения автора фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Гараж» в Петербурге покажут четыре культовые картины режиссера.
В программу ретроспективы войдут четыре фильма Рязанова: «Карнавальная ночь» (1956), «Берегись автомобиля» (1966), «Вокзал для двоих» (1982) и «Жестокий романс» (1984). Как рассказали «Собака.ru» в «Авроре», ленты «представят удивительную разноплановость и многогранность творчества Рязанова, ставшего настоящим символом советской эпохи, главным отечественным режиссером второй половины XX века».
«Рязанов начинает с жанра комедии и яркого праздника на большом экране в «Карнавальной ночи», говорит о справедливости и внутренней свободе в «Берегись автомобиля», а затем проявляет себя как тонкий лирик и даже трагик в картинах «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс». С кинотеатром «Аврора» у режиссера также особая связь: все премьеры его фильмов в Петербурге, начиная с 1996 года, проходили именно здесь», — отметили в кинотеатре.
Расписание показов в рамках ретроспективы фильмов Эльдара Рязанова:
- 18 ноября, 17:00 — «Карнавальная ночь»
- 19 ноября, 17:00 — «Берегись автомобиля»
- 20 ноября, 17:00 — «Вокзал для двоих»
- 21 ноября, 17:00 — «Жестокий романс»
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