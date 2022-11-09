В кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов Эльдара Рязанова к юбилею режиссера

«Рязанов начинает с жанра комедии и яркого праздника на большом экране в «Карнавальной ночи», говорит о справедливости и внутренней свободе в «Берегись автомобиля», а затем проявляет себя как тонкий лирик и даже трагик в картинах «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс». С кинотеатром «Аврора» у режиссера также особая связь: все премьеры его фильмов в Петербурге, начиная с 1996 года, проходили именно здесь», — отметили в кинотеатре.

Расписание показов в рамках ретроспективы фильмов Эльдара Рязанова: