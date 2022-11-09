Отреставрированный фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» выйдет в российский прокат

Действие фильма разворачивается в городе Заступинск — где-то между Москвой и Алма-Атой. Вокзальная буфетчица Вера и московский пианист Платон Рябинин знакомятся при весьма непривлекательных обстоятельствах, которые, несмотря на все тягости, помогают им обрести друг друга.

Главные роли в картине, помимо Гурченко и Басилашвили, исполнили Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Александр Ширвиндт и другие. В 1983 году «Вокзал для двоих» стал лучшим фильмом года по версии читателей журнала «Советский экран», а Гурченко была признана лучшей актрисой. Тогда же фильм участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля.

Иван Кудрявцев Директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» — о фильме «Вокзал для двоих», выдержка по ТАСС: Эльдар Рязанов несколько раз переписывал текст, потому что уже на этапе съемок становилось понятно, что диалоги не соответствуют той социальной среде, которая показана в фильме. Съемки первых сцен велись в действующей колонии, Олег Басилашвили носил настоящую тюремную одежду и старался не выделяться на фоне заключенных, чтобы вжиться в роль. Людмила Гурченко по несколько часов сидела в придорожных кафе, чтобы лучше передать манеры и характер своей героини, а на съемках финальной сцены актриса по-настоящему падала и серьезно разбила колени. Поэтому фильм получился таким живым и правдивым, поэтому его и любят до сих пор.

Трагикомедия «Вокзал для двоих» с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях выйдет в прокат в канун дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова — 17 ноября. Увидеть ленту на большом экране можно будет в избранных кинотеатрах по всех стране, в частности, в петербургской «Авроре».

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