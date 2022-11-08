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Брендан Фрейзер испытывает горе утраты и пытается воссоединиться с дочерью в тизере фильма «Кит» Даррена Аронофски

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Картина режиссера «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте» получила хорошие отзывы критиков еще до выхода в прокат, а игра актера, известного по трилогии «Мумия», названа «блестящей и сногсшибательной».

Сюжет драмы Даррена Аронофски по сценарию Сэмюэля Д. Хантера, основанному на его же одноименной пьесе, рассказывает о Чарли (Брендан Фрейзер) — мужчине средних лет, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. В ее детстве он оставил семью ради любовника, который позже умер. Испытывая горе утраты, боль и вину, Чарли начал переедать, достигнув веса в 600 фунтов — около 272 килограмм.

Главные роли в фильме, помимо Фрейзера, исполнили Сэди Синк — Элли, Хонг Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс. Премьера «Кита» состоялась в сентябре 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале — после показа овации не стихали в течение 6 минут, во время которых Фрейзер не смог сдержать слез.

В мировой прокат фильм «Кит» Даррена Аронофски выйдет 9 декабря 2022 года.

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