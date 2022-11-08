Фильм «Экстаз» Гаспара Ноэ выходит в повторный российский прокат

По сюжету, зимой 1996 года группа танцоров собирается в заброшенной школе посреди леса, чтобы порепетировать перед гастролями. Успешный генеральный прогон перетекает в вечеринку, но кто-то подмешивает в сангрию ЛСД. Музыка не смолкает, хаос нарастает, и танцоры постепенно теряют контроль над своими телами и разумами.

Главные роли в фильме Ноэ, снятого по его собственному сценарию, исполнили София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Кидди Смайл и другие. В повторный российский прокат экспериментальный танцевальный хоррор выпускает «Иноекино» совместно с компанией «Вольга». Показы стартуют 10 ноября.

«Иноекино» О фильме «Экстаз»: Для Ноэ танец — способ выразить глубокие внутренние переживания, поэтому в свой проект он искал не актеров, а танцоров, владеющих энергичными стилями крамп, вакинг и вог. Возглавила разношерстную труппу София Бутелла, у которой за плечами имелся и хореографический, и актерский опыт. В качестве музыкального сопровождения были выбраны композиции, созданные не позже середины 90-х годов, чтобы соответствовать изображенной в фильме эпохе. «Экстаз» переплетает в себе созидание и разрушение, удовольствие и анархию, творческий восторг и зияющую пустоту существования. Это одна из общепризнанных вершин творчества Гаспара Ноэ и кульминация ключевых для режиссера приемов и мотивов.

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