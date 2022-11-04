Гарик Харламов уходит из Comedy Club

Об уходе высказался и сам комик. В социальных сетях он с радостью вспоминает годы работы на шоу и желает удачи преемнику. «Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал Харламов.

Андрей Бебуришвили также дал комментарий после первой программы в новом амплуа. «Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозём для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берёт», – сказал он.