Действие фильма итальянского режиссера Лауры Лучетти происходит во время «прекрасного лета» в Турине в 1938 году — на фоне последующего вступления Италии во Вторую мировую войну. Драма о совершеннолетии основана на романе итальянского писателя Чезаре Павезе «Поместье Белла», который получил в 1950 году получил за свою работу престижную итальянскую литературную премию «Premio Strega».

18-летняя Кассель, которая регулярно работает моделью для Dolce&Gabbana, предстает в образе раскованной модели Амелии. По сюжету, она знакомит свою младшую подругу Джинию, которую играет Йиле Яра Вьянелло, с миром богемных художников, в который она впервые влюбится.

«Прекрасное лето» — второй полнометражный фильм режиссера, сценариста и продюсера Лучетти после ленты «Цветок-близнец» 2018 года, премьера которого состоялась в Торонто, а затем широко разошлась по фестивальной сети.