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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти

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Дева Кассель исполнит роль «дикой и провокационной» модели по имени Амелия в ленте «The Beautiful Summer» («Прекрасное лето»). 

Photo by Anthony Ghnassia/Getty Images For Dior

Рэйчел Зиглер, Дева Кассель и Зои Дойч на показе женской коллекции Dior в рамках Парижской недели моды в Саду Тюильри, 2021 год

Действие фильма итальянского режиссера Лауры Лучетти происходит во время «прекрасного лета» в Турине в 1938 году — на фоне последующего вступления Италии во Вторую мировую войну. Драма о совершеннолетии основана на романе итальянского писателя Чезаре Павезе «Поместье Белла», который получил в 1950 году получил за свою работу престижную итальянскую литературную премию «Premio Strega».

18-летняя Кассель, которая регулярно работает моделью для Dolce&Gabbana, предстает в образе раскованной модели Амелии. По сюжету, она знакомит свою младшую подругу Джинию, которую играет Йиле Яра Вьянелло, с миром богемных художников, в который она впервые влюбится.

«Прекрасное лето» — второй полнометражный фильм режиссера, сценариста и продюсера Лучетти после ленты «Цветок-близнец» 2018 года, премьера которого состоялась в Торонто, а затем широко разошлась по фестивальной сети.

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