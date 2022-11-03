В Петербурге завершились съемки сериала «Убить Риту»

По сюжету учительница химии Рита остается без средств на жизнь после скандального увольнения из-за связи с учеником. Но благодаря своим навыкам ей удается заработать деньги уборкой коттеджа. Из подручных средств Рита готовит «химический коктейль», способный смыть следы шумной вечеринки. Правда, оказывается, что в коттедже была не только вечеринка: там произошло убийство. Теперь девушка попадает в эпицентр криминальных разборок местных бандитов. Однако не все так просто: Рита живет под прикрытием по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Ведь Рита — единственный обладатель формулы, которая очень нужна ее преследователям.

По словам создателей, история о Рите не похожа на клишированные криминальные драмы, снятые в северной столице. Уйти от этого помогает обилие экшн-сцен и необычный визуальный ряд. Вместо традиционного антуража мрачного бандитского Петербурга — странный, ирреальный, местами напоминающий Азию Питер. Герои — самобытные, больше похожие на утрированных героев комиксов, чем на привычных российскому зрителю процедуральных полицейских и бандитов.