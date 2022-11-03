В Петербурге завершились съемки сериала «Убить Риту»

Подошли к концу съемки новой криминальной драмы «Убить Риту» о химии, сексе и преступлениях. Главную роль сыграла Евгения Борзых (не только актриса театра и кино, но и вокалистка группы СБПЧ). Ее героиня — молодая и талантливая ученая-химик, которую втянули в довольно опасную авантюру, и теперь ей приходится скрываться от спецслужб. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году.
По сюжету учительница химии Рита остается без средств на жизнь после скандального увольнения из-за связи с учеником. Но благодаря своим навыкам ей удается заработать деньги уборкой коттеджа. Из подручных средств Рита готовит «химический коктейль», способный смыть следы шумной вечеринки. Правда, оказывается, что в коттедже была не только вечеринка: там произошло убийство. Теперь девушка попадает в эпицентр криминальных разборок местных бандитов. Однако не все так просто: Рита живет под прикрытием по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Ведь Рита — единственный обладатель формулы, которая очень нужна ее преследователям.
По словам создателей, история о Рите не похожа на клишированные криминальные драмы, снятые в северной столице. Уйти от этого помогает обилие экшн-сцен и необычный визуальный ряд. Вместо традиционного антуража мрачного бандитского Петербурга — странный, ирреальный, местами напоминающий Азию Питер. Герои — самобытные, больше похожие на утрированных героев комиксов, чем на привычных российскому зрителю процедуральных полицейских и бандитов.
Режиссером выступила Мария Агранович. Среди ее прошлых работ — сериал «The Телки» по роману Сергея Минаева и фильм «Люби их всех», который прославил актрису Алену Михайлову.
Вместе с Евгенией Борзых на экранах появятся и другие известные артисты: Артем Быстров («Дурак»), Анна Слю («Конференция», «The Телки») , Алексей Агранович («Юморист», Happy End), Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Артур Бесчастный («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.
Фото предоставлены пресс-службой.
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