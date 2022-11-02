От «Уэнсдэй» до «Короны»: лучшие сериалы ноября 2022 года

«Аксентьев», премьера (Okko)

Младший брат Семена Серзина Евгений Серзин наконец-то дождался главной роли в кино. Он играет 30-летнего Рому Аксентьева, который не помнит, что случилось и почему его обнаружили сидящим на остановке с мешком на голове. Зато у него есть мистический дар: видеть будущее человека, прикоснувшись к его руке. Полицейские используют сверхъестественные способности Ромы для расследования преступлений: в городе появился маньяк по прозвищу Водяной, который топит девушек. Режиссером сериала — Андрей Либенсон, автор еще одного проекта с фамилией в названии: «Агеев».

С 1 ноября, Okko