От «Уэнсдэй» до «Короны»: лучшие сериалы ноября 2022 года

Проект Тима Бертона с фирменным мрачным юмором про девочку Уэнсдэй из семейки Аддамс, продолжение истории про британскую королевскую семью (с новыми актерами!), мистический триллер «1899» от авторов хитовой «Тьмы», а также драма про нежный возраст с Глебом Калюжным «Черная весна» — рассказываем о главных сериалах последнего месяца осени.
«Шпион среди друзей» / A Spy Among Friends, премьера (Britbox)
Экранизация одноименного романа Бена Макинтайра (в России он выходил в издательстве Corpus), основанного на реальной истории. Сотрудник МИ-6 Ким Филби (Гай Пирс) шпионит в пользу советской разведки. Заставить его сознаться берется его близкий Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис). Срежиссировал сериал Ник Мерфи («Секрет», «Последнее королевство»).
С 1 ноября, Britbox
«Аксентьев», премьера (Okko)
Младший брат Семена Серзина Евгений Серзин наконец-то дождался главной роли в кино. Он играет 30-летнего Рому Аксентьева, который не помнит, что случилось и почему его обнаружили сидящим на остановке с мешком на голове. Зато у него есть мистический дар: видеть будущее человека, прикоснувшись к его руке. Полицейские используют сверхъестественные способности Ромы для расследования преступлений: в городе появился маньяк по прозвищу Водяной, который топит девушек. Режиссером сериала — Андрей Либенсон, автор еще одного проекта с фамилией в названии: «Агеев».
С 1 ноября, Okko
«Пансион», премьера («Иви»)
Профессионал славянских хорроров Святослав Подгаевский («Невеста», «Пиковая дама: Черный обряд») снял триллер о мрачных тайнах закрытого пансиона для девочек. Сюда под видом новой воспитанницы приезжает Аполлинария (Стася Милославская), чтобы выяснить, при каких обстоятельствах исчезла ее сестра. Подопечных пансиона играют Елизавета Шакира, Кристина Корбут, Валери Зоидова и Екатерина Новокрещенова, а их наставницу — Виктория Толстоганова.
С 1 ноября, «Иви»
«История финансов России», премьера (Start)
Документальный проект состоит из четырех эпизодов и исследует все аспекты финансовой системы России: от первых упоминаний казны и реформы Канкрина до современных реалий. В мини-сериале интервью дают Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Алексей Кудрин.
С 1 ноября, Start
«Переговорщик», премьера (Kion)
Детективный триллер с актером «Мастерской Петра Фоменко» Кириллом Пироговым в главной роли. Это история про гениального переговорщика Александра, умеющего уладить словами любой конфликт. Но девять лет назад он не смог предотвратить гибель людей при захвате школы, в том числе своей дочери. В касте сериала также Лянка Грыу, Владимир Мишуков и Вильма Кутавичюте. Одним из авторов сценария стал Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»), а снял проект Нурбек Эген («Шерлок в России», «Самка богомола»).
С 3 ноября, Kion
«Магазин "Блокбастер"» / Blockbuster, премьера (Netflix )
Обаятельная комедия об огромной любви к кино. Сотрудники последнего в США видеопроката всеми силами пытаются сохранить свой бизнес, закономерно исчезающий с развитием новый технологий. В сериале снялись Рэндалл Пак («Трудности ассимиляции», «Интервью», «Аквамен»), Тайлер Альварес («Американский вандал») и Мелисса Фумеро («Бруклин 9-9») и Ольга Мередис («Сопрано», «Место под соснами»).
С 3 ноября, Netflix
«Сны», премьера (Premier)
Еще один российский сериал, миксующий детектив и мистику. Девушка Женя (Лиза Моряк) на местах преступлений видит пророческие сны. Капитан Макаров (Павел Прилучный) просит ее помогать в розыске убийц. Вот только Женя ему не доверяет, к тому же ее начинают преследовать призраки из этих видений.
С 3 ноября, Premier
«Манифест» / Manifest, 4 сезон (Netflix)
Продолжение фантастического сериала про утраченное время — и нет, не в прустовском смысле. Напомним, пассажиры одного рейса вдруг выясняют, что почему-то летели до Нью-Йорка долгих пять лет. В четвертом сезоне герои узнают новые детали про рейс 828, ставший для них роковым.
С 4 ноября, Netflix
«Берег москитов» / The Mosquito Coast, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение основанного на бестселлере Пола Теру драматическо-приключенческого сериала про идеалиста и изобретателя Элли Фокса, который бежит со всей семьей в Мексику, пытаясь там спрятаться от правительства США. Напомним, главную роль тут играет Джастин Теру — родной племянник автора книги. В новых сериях его герой продолжит ссориться с женой Марго (Мелисса Джордж).
С 4 ноября, Apple TV+
«Опасные связи» / Dangerous Liaisons, премьера (Starz)
Сериальная адаптация моралистского романа Шодерло де Лакло, который уже неоднократно экранизировали: и Роже Вадим с Жераром Филипом и Жанной Моро в касте, и Стивен Фрирз с Гленн Клоуз, Джоном Малковичем, Умой Турман и Киану Ривзом, и даже Роджер Камбл с Риз Уизерспун, Райаном Филиппом и Сарой Мишель Геллар. Новую версия снял режиссер «Виктории» Оливер Блэкберн, а героев играют Элис Энглерт и Николас Дентон.
С 6 ноября, Starz
«Корона» / The Crown, 5 сезон (Netflix)
Новый сезон сериала о горестях и радостях британской королевской семьи — первый, выходящий после смерти и принца Филиппа, и Елизаветы II. Речь в нем пойдет о 1990-х. В проекте произошла полная смена актерского состава. Теперь Елизавету II вместо Оливии Колман играет Имельда Стонтон, ее сестру Маргарет — Лесли Мэнвилл, а мужа принца Филиппа — Джонатан Прайс. Принцессой Дианой стала Элизабет Дебики из «Довода», а принцем Чарльзом — Доминик Уэст.
С 9 ноября, Netflix
«Зверополис+» / Zootopia+, премьера (Disney+)
Сериал основан на героях мультфильма «Зверополис» 2016 года, получившего «Оскар» как лучшая анимационная картина. Всего в проекте шесть эпизодов и каждый из них посвящен одному герою. Например, в каком-то солирует землеройка Фру Фру, в другом — ленивец-клерк Флэш и так далее. Сняли проект Джози Тринидад, работавшая над сценарием оригинала, и Трент Корри («Жил-был снеговик»).
С 9 ноября, Disney+
«Призвание» / The Calling, премьера (Peacock)
Детектив израильского писателя Дрора Мишани адаптировал в сценарий Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а снял сериал Барри Левинсон («Человек дождя», «Тутси»). Это история про религиозного полицейского из Нью-Йорка Авраама (Джефф Вильбуш). Расследуя новое дело, ему придется пересмотреть свои представления о гуманности и справедливости.
С 10 ноября, Peacock
«Англичанка» / The English, премьера (Amazon Prime Video)
Детективный вестерн с Эмилией Блант в главной роли. Она играет британскую аристократку, пытающуюся узнать, кто убил ее сына. Для этого ей приходится перемещаться по Дикому Западу конца 19 века вместе с бывшим разведчиком (Чэск Спенсер) и представителем народа пауни (Киран Хайндс). Режиссером сериала стал Хьюго Блик («Благородная женщина».)
С 11 ноября, Amazon Prime Video
«Король Талсы» / Tulsa King, премьера (Paramount+)
Криминальная драма от создателей «Озарка», «Йеллоустоуна» и «Подпольной империи» с Сильвестром Сталлоне. Мафиози по прозвищу Генерал выходит на свободу, отбыв срок в 25 лет. Босс отправляет его в город Талса штата Оклахома, чтобы здесь он основал новую преступную сеть. Генерал начинает «крышевать» магазин, сотрудник которого (Мартин Старр) этому отчаянно сопротивляется.
С 13 ноября, Paramount+
«Йеллоустоун» / Yellowstone, 5 сезон (Paramount Network)
Продолжение написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») современного вестерна с Кевином Костнером в роли главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройки. Новый сезон будет состоять из двух частей. Первые семь серий покажут как раз в ноябре. Дату релиза оставшихся семи пока не называют.
С 13 ноября, Paramount Network
«Телепузики» / Teletubbies, премьера (Netflix)
Иногда легенды ТВ возвращаются. На Netflix покажут перезапуск детского шоу про Тинки-Винки, Дипси, Ля-ля и По, обожающих обниматься и поедать пузи-блинчики. Рассказчиком в ребуте стал актер Титус Берджесс из «Несгибаемой Кимми Шмидт».
С 14 ноября, Netflix
«Черная весна», премьера (Start)
Поэтичная драма про подростков со звездой российских сериалов про тинейджеров Глебом Калюжным в главной роли. 17-летний Мел (как раз Калюжный) живет в приморском городе, он безответно и безнадежной влюблен в свою подругу Анжелку (Анастасия Красовская из «Герды») и готов на все, чтобы защитить ее честь. Даже создать дуэльный клуб, как во времена Пушкина. Режиссерами проекта стали супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова — авторы пронзительного «Зимнего пути».
С 16 ноября, Start
«Санта-Клаусы» / The Santa Clauses, премьера (Disney+)
К Рождеству стоит готовиться заранее, поэтому продолжение семейной трилогии про жизнь Санта-Клауса выйдет в середине ноября. Протагониста вновь играет Тим Аллен. Санта устал, готов уйти в отставку и ищет преемника, проводя собеседования возможным кандидатам. Помимо Аллена, к своей роли также вернулся Дэвид Крамхолц, играющий эльфа Бернарда.
С 16 ноября, Disney+
«1899» / 1899, премьера (Netflix)
Команда хитовой «Тьмы» — Баран бо Одара и Янтье Фризе — придумали новый мистический хоррор, который вполне может повторить ее успех. 1899 — это год, когда мигранты отправляются из Лондона за океан: в Америку. Но до места назначения они не доплывают. В океане они сталкиваются с кораблем, который считался пропавшим. В проекте снялись актеры, говорящие на разных языках. Это Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Мигель Бернардо («Элита»), Эмили Бичем («Круэлла»), Антон Лессер («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Мацей Мусял («Ведьмак»).
С 17 ноября, Netflix
«Флейшман в беде» / Fleishman Is in Trouble, премьера (Hulu)
Драматический сериал с отличным актерским составом основан на книге Тэффи Бродессер-Акнер. Тоби (Джесси Айзенберг) в разводе с Рэйчел (Клэр Дэйнс), он ходит по свиданиям и наслаждается одиночеством. Но однажды бывшая жена исчезает, а ему приходится в одиночку заботиться о детях. В касте проекта также Лиззи Каплан, Кристиан Слэйтер, Адам Броди и Джош Рэднор (Тед Мосби из «Как я встретил вашу маму»). Среди режиссеров сериала — работавшие над «Наследниками» Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини и команда «Маленькой мисс Счастье» Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис.
С 17 ноября, Hulu
«С нуля», премьера (Premier)
Оперный и театральный режиссер Василий Бархатов («Атомный Иван») вновь попробует себя в сериальном формате детективным триллером о ярких нулевых и сдержанной современности. Кузины Лена и Наташа (Маруся Фомина и Надежда Калеганова) в 2008 году жили вместе и мечтали о красивой жизни и богатых поклонниках. В 2020-х они стали непримиримыми врагами, находятся на разных континентах и не общаются. Но им приходится встретиться на похоронах. В сериале сыграли Павел Табаков, Виктория Клинкова, Максим Виторган, Сергей Чонишвили и Виталий Кищенко.
С 17 ноября, Premier
«Сексуальная жизнь студенток» / Sex Lives Of College Girls, 2 сезон (HBO Max)
Продолжение комедии в духе «Секса в большом городе» и его антипода «Девочек» с Полин Шаламе (сестрой Тимоти Шаламе), Амрит Каур, Рене Рэпп и Альей Скотт в главных ролях. Они играют студенток колледжа, вступающих во взрослую жизнь со всеми предсказуемыми инициациями вроде алкоголя, секса и первых сердечных драм. Во втором сезоне героини, например, попытаются организовать в университете мужской стриптиз и разобраться с учебные долгами. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»).
С 18 ноября, HBO Max, «Амедиатека»
«Монастырь», премьера («Кинопоиск»)
Внезапно исчезнувший из программы фестиваля «Новый сезон» сериал Александра Молочникова («Скажи ей») все-таки выйдет в ноябре. Сюжет похож на комедию «Непослушник», только тут это драма, а главная героиня — женщина. Тусовщица Мария (Анастасия Ивлеева) вынуждена скрываться в монастыре, где встречает батюшку Варсонофия (Филипп Янковский), его сына Юру (Марк Эйдельштейн) и настоятельницу (Наталья Кудряшова).
С 19 ноября, «Кинопоиск»
«Уэнсдэй» / Wednesday, премьера (Netflix)
Тим Бертон дебютирует в сериалах историей про Уэнсдэй — девочку из семейки Аддамс. Речь пойдет о ее подростковых годах. Уэнсдэй (Дженна Ортега) учится в академии Nevermore, пытается выстроить отношения с одноклассниками, разгадать тайну семьи и разыскать местного маньяка. Мортишей Аддамс в этой версии стала Кэтрин Зета-Джонс, Гомесом Аддамсом — Луис Гусман. Также в сериале появится и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдэй в 1990-х.
С 23 ноября, Netflix
«Добро пожаловать в Чиппендейлс» / Welcome to Chippendales, премьера (Hulu)
Драматический сериал основан на реальных событиях. В 1970-е работающий в супермаркете Сомен Банерджи (Кумэйл Нанджиани) придумывает революционную идею: открыть стриптиз-клуб для женщин. Постепенно бизнес начинает процветать, но его бывший хореограф Ник (Мюррэй Бартлетт) превращается из соратника в конкурента. Тогда Сомен решает от него избавиться. Режиссерами проекта стали Ричард Шепард («Рассказ служанки») и Мэтт Шекман («Пацаны»).
С 22 ноября, Hulu
«Казино» / Kajino, премьера (Disney+)
Звезда «Олдбоя» Чхве Мин-сик возвращается к сериалам — он не снимался в них 28 лет. Это история про потерявшего когда-то бизнес «короля казино», который пытается вновь добиться успеха в азартных играх. Помимо Чхве Мин-сика, в касте Хо Сон-тхэ из «Игры в кальмара» и Ли Дон-хви из «Служанки». Режиссером выступил автор боевика «Криминальный город» Кан Юн-сон.
С 23 ноября, Disney+
«Шак» / Shaq, премьера (HBO)
Про легендарного баскетболиста Шакила О’Нила уже снимали документальные проекты. Новый мини-сериал обещает максимально подробно исследовать его путь не только, как спортсмена, но и поп-иконы, а еще — мужа, отца и сына. Все это — в максимально комплементарной форме, хотя и откровенно.
С 24 ноября, HBO, «Амедиатека»
«Крапополис» / Krapopolis, премьера (Fox)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие.
С 27 ноября, Fox
«Уиллоу» / Willow, премьера (Disney+)
Фэнтези-сериал — логическое продолжение одноименного фильма 1988 года, снятого Рон Ховардом и спродюсированного Джорджем Лукасом. Волшебник Уиллоу из народа нелвинов отправляется в путешествие по магическому миру, чтобы найти похищенного принца. Главного героя, как и 34 года назад, играет Уорвик Дэвис.
С 30 ноября, Disney+
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