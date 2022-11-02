Виктория Исакова и Константин Хабенский исполнят главные роли в экранизации повести Кира Булычева

«Сто лет тому вперед» — повесть советского писателя-фантаста и драматурга Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой для детей среднего школьного возраста, выпущенная в 1978 году. Особую популярность повесть получила после выхода в 1985 году ее экранизации — пятисерийного телефильма «Гостья из будущего».

По сюжету экранизации от режиссера Александра Андрющенко, Коля Герасимов — обычный парень, интересующийся видеоиграми, рэпом и тусовками с друзьями. Меньше всего его волнует будущее, но ровно до тех пор, пока однажды он не попадает в будущее сам.

Земная коалиция победила в межгалактической войне и живет вполне счастливо, только предводители разбитых пиратских сил втайне готовят новое наступление. Для этого им нужно вернуться в прошлое и изменить ход истории, и Коля невольно становится их орудием для путешествий во времени.

Также в будущем Коля встречает Алису — девушку, которая ни на кого не похожа и которой так нужна помощь, хоть она в этом и не признается.

Главные роли в проекте исполнили Виктория Исакова и Константин Хабенский. Вместе с Александром Андрющенко авторами сценария выступили Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.

«Работать на этом проекте — удовольствие и радость. Это и сказка, и фантастическое приключение, и история о важных для всех нас вещах — мне сейчас хочется делать именно такие работы. Замечательно, когда ты у себя в голове выстраиваешь роль, придумываешь образы партнеров, а потом встречаешься с ними на съемочной площадке, и все совпадает», — приводит «Кино-театр» слова Исаковой.

В российский прокат фильм «Сто лет тому вперед» выйдет 28 декабря 2023 года.

16+