Вышел трейлер нового «Аватара» — сиквела оригинальной истории Джеймса Кэмерона 2009 года

Действие происходит более чем через десять лет после событий первого фильма. По сюжету, после принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

«Аватар: путь воды» не только расскажет об истории семьи Салли — Джейке, Нейтири и их детей, но и о неприятностях, которые их преследуют, о том, на что они идут во имя защиты друг друга, о битвах, в которых они участвуют ради выживания, и о трагедиях, которые они переживают.

В режиссерском кресле продолжения вновь Джеймс Кэмерон, который также выступил продюсером картины. Главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур и Кейт Уинслет.

В мировой прокат фильм «Аватар: путь воды» выйдет 16 декабря 2022 года. Фильм станет одним из четырех сиквелов оригинального «Аватара» — следующие премьеры запланированы на 2024, 2026 и 2028 года.

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