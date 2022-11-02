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Кино и сериалы

Мадс Миккельсен снимется в хорроре «Dust Bunny» от сценариста сериала «Ганнибал»

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Для Брайана Фуллера проект, вдохновленный фильмами ужасов 80-х, станет режиссерским дебютом в полном метре.

Photo by Joe Maher/Getty Images

Фильм «Dust Bunny» («Кролик из пыли») расскажет историю восьмилетней девочки, которая обращается за помощью к своему соседу, чтобы убить монстра под своей кроватью. Этот монстр, по мнению ребенка, съел всю ее семью. Одну из ролей в проекте исполнит актер Мадс Миккельсен, который уже работал с Фуллером над сериалом «Ганнибал», однако какую именно — пока неизвестно. Съемки картины стартуют в январе 2023 года.

«Мы были большими поклонниками Брайана в течение многих лет. Dust Bunny невероятно изобретателен и не похож ни на что на рынке, и мы очень рады помочь воплотить в жизнь его первую функцию», — отметила продюсер картины Эрика Ли. «Мадс привносит такие уникальные качества в каждого персонажа, которого он воплощает в жизнь, и его роль в Dust Bunny не станет исключением», — добавила исполнительный вице-президент компании-дистрибутора Sierra/Affinity Кристен Фигероид.

В качестве сценариста Фуллер работал над многосерийными проектами франшизы «Звездный путь», сериалами «Мертвые как я» (2003-2004), «Герои» (2006-2010), «Ганнибал» (2013-2015), «Американские боги» (2017-2021) и другими. В качестве режиссера он снял мини-сериал «История квир-хоррора». Работа над фильмом «Dust Bunny» станет для Фуллера режиссерским дебютом в полном метре.

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