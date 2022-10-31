Альмодовар, Лапенко и «Покерфейс»: Что смотреть в кинотеатрах в ноябре

Дебют Светланы Устиновой в режиссуре «Время года зима», вольный байопик Янки Дягилевой «На тебе сошелся клином белый свет», триллер с Мэлом Гибсоном «В эфире», драма «По-мужски» с Антоном Лапенко в драматической (и главной!) роли, а также новые картины братьев Дарденн, Джастина Курзеля и Ивана Атталя — рассказываем о лучших фильмах, которые выйдут в прокат в России в последний месяц осени.
«Женщины на грани нервного срыва» / Mujeres al borde de un ataque de (1988)
Яркий и сентиментальный кэмп 1988 года главного феминиста испанского кино Педро Альмодовара выходит в прокат в России. В главных ролях — все его любимые женщины и мужчины, которые надолго стали его актерами-талисманами: от Кармен Мауры до Росси де Пальмы и Антонио Бандераса. Это запутанная история как Пепа любила Ивана, а он ее бросил, а его жена сошла с ума, а его сын попал в квартиру Пепы вместе с деспотичной невестой, а лучшая подруга и вовсе связалась с террористом и теперь боится полиции. Сценарий «Женщин на грани нервного срыва», кстати, стал лучшим на Венецианском кинофестивале.
С 3 ноября
«В эфире» / On the Line
Почти все основное действие триллера с Мэлом Гибсоном в главной роли происходит в одном здании, по сюжету принадлежащем радиостанции. К эксцентричному ведущему Элвису в прямой эфир дозванивается неизвестный, он грозится убить его жену и дочь, если тот не раскроет свои тайны аудитории. Вскоре выяснится, что под ударом не только семья шоумена, но и все сотрудники радиостанции, так как в здании спрятана бомба. Режиссером и сценаристом фильма выступил Ромуальд Буланже — автор компактного ковидного триллера «На связи» для Amazon.
С 3 ноября
«Любовники»
Автор «Синдрома Петрушки» Елена Хазанова сняла комедию с Павлом Прилучным, Романом Курцыным и Алексеем Золотовицким — сиквел ее же «Любовниц» с Юлией Александровой, Александрой Бортич и Паулиной Андреевой. Здесь случайно познакомившиеся на психологическом тренинге мужчины решают «мстить коварным женщинам», изменяющим супругам. Вот только они пока не совсем понимают даже как помочь самим себе.
С 3 ноября
«Петр I: Последний царь и первый император»
Масштабные празднования 350-летия Петра I добрались и до кино. В прокат выходит его байопик, снятый режиссером «Адмирала», «Викинга» и «Союза спасения» Андреем Кравчуком. Первого императора играют сразу несколько актеров (в разном возрасте). В юности это — Алексей Лукин, знакомый зрителям по многочисленным ролям школьников («Алиса не может ждать», «Лэйт найт скул»). В зрелости — Иван Колесников («Движение вверх»). В роли рассказчика выступил Константин Хабенский.
С 3 ноября
«Золотые соседи»
Лирическая комедия создавалась под брендом «Ленфильма» и собрала в одном касте Ивана Охлобыстина, Сергея Шнурова, Анастасию Мельникову, Георгия Штиля, Михаила Боярского, Семена Стругачева, Александра Баширова, Светлану Немоляеву, Лию Ахеджакову и многих других. Речь в ней идет о соседях одной большой петербургской коммуналки, которые мечтают разъехаться. Режиссером стал Станислав Мареев, снимавший до этого, в основном, полицейские сериалы («Литейный, 4», «СОБР»).
С 3 ноября
«Я буду жить»
Режиссер Эдуард Бордуков («На острие») снял комедию по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор»). Алла (Евгения Дмитриева), словно король Лир, страдает от неблагодарности своих детей. А еще — бывших мужей. Однажды на общем ужине все даже не замечают, что она подавилась и чуть не умерла. Тогда Алла выдумывает, что у нее неизлечимая болезнь, чтобы получить хоть немного внимания родных.
С 3 ноября
«Ностальгия» / Nostalgia
Драма Марио Мартоне участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этому году. Это история Феличе, возвращающегося в Неаполь, город своего детства и юности. Его память заблокировала воспоминания, что с ним случилось здесь 40 лет назад и почему он когда-то уехал. Главную роль сыграл звезда европейского кино Пьерфранческо Фавино («Предатель», «Наш отец»).
С 3 ноября
«Под облаками» / Rien à foutre
Звезда «Жизни Адель» актриса Адель Экзаркопулос играет в этой драме
Жюли Лекустр и Эммануэля Марре стюардессу лоукостера Кассандру. Ее будни далеки от романтических представлений о работе бортпроводников. Это рутина из изматывающих полетов, клубов, выпивки и связей на одну ночь. Однажды в жизни Кассандры происходит событие, которое заставляет ее начать рефлексировать о травмах прошлого и мироустройстве.
С 3 ноября
«F20»
Дебют в режиссуре Арсения Герасимова (учившегося в петербургской Школе нового кино на оператора) не имеет отношения к одноименному роману Анны Козловой, ставшему лауреатом «Нацбеста». А вот к зашифрованному в его названию диагнозу «шизофрения» — да. Олег живет на Канонерском острове. Здесь он работает в автомастерской и занимается боксом. Однажды одна из его тренировок заканчивается трагедией. Помимо самого Герасимова, за сценарий также ответственны Юрий Клавдиев («Школа») и Павел Селуков («Общага»).
С 3 ноября
«Экстаз» / Climax (2018)
Нравоучительный хоррор Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии. Тут есть и детективный движок — попробовать вычислить до финала, кто именно превратил обычный вечер в триллер, подмешав запрещенные вещества в общую сангрию. Фильм выходит в России в повторный прокат.
С 10 ноября
«По-мужски»
Драма Максима Кулагина примечательна по нескольким причинам. Во-первых, это дебютный полный метр режиссера-самоучки. Во-вторых, он снят по сценарию его брата Дениса Кулагина, в основе которого реальная история из его жизни. В-третьих, главную (и полностью драматическую!) роль здесь играет Антон Лапенко. Идеальная жизнь благополучного Глеба меняется, когда он «по-мужски» (что бы это ни значило) разбирается с пьяным соседом, ударившим его жену.
С 10 ноября
«Заговор в Каире» / Walad Min Al Janna
Политический триллер Тарика Салеха («Наемник», «Рэй Донован») получил на Каннском кинофестивале этого года приз за лучший сценарий. В центре сюжета — сын рыбака Адам, получивший стипендию на обучение в университете. Он впервые покидает родную деревню и едет в Аль-Азхар, где через какое-то время умирает верховный имам. Тогда Адама вербует офицер службы безопасности Ибрагим. Его цель — добиться того, чтобы новый имам (то есть власть духовная) был лояльный им человек.
С 10 ноября
«Дела человеческие» / Les choses humaines
Драма Ивана Атталя из прошлогодней программы Венецианского фестиваля с его гражданской женой, Шарлоттой Генсбур, и их старшим сыном, Беном Атталем, в главных ролях. Также в касте Матье Кассовиц, Сюзанн Жуанне и Пьер Ардити. Известная на всю Францию семья Фарель оказывается в центре скандала. Сына блестящего ученого и писательницы обвиняют в изнасиловании.
С 10 ноября
«Волшебники»
Семейный фильм в жанре фэнтези про необыкновенное чудо. Подросток-фантазер Артем (Яков Трескунов) находит в школьном шкафчике волшебный коробок спичек. Ломая их, он может выполнить любое свое желание: отправить слона на улицы Москвы или заставить всех прохожих танцевать. Оказывается, их ему подбросила девочка-волшебница (Ева Тимуш). Папу протагониста играет Александр Яценко, а снял сказку Ренат Давлетьяров («Стальная бабочка», «А зори здесь тихие…»)
С 10 ноября
«Не дыши: Начало» / Old Man
Такой локализацией прокатчики намекают, что это приквел «Не дыши». На самом деле с этой франшизой триллер роднит разве то, что главную роль в нем играет Стивен Лэнг. Одинокий старик живет в глухом лесу. Однажды к нему забредает путник, который якобы заблудился в лесу. Но незнакомец сразу вызывает подозрение у хозяина дома. Снял картину Лаки Макки («Женщина»).
С 10 ноября
«Земун»
У картины Эдуарда Жолнина, снятой кинокомпанией Алексея Учителя Rock Films, была неплохая фестивальная судьба в России — на прошлогоднем смотре «Окно в Европу» она получила приз от киноведов и кинокритиков. Мистический неовестерн с Евгением Ткачуком в главной роли рассказывает о Егоре. После загадочной гибели отца тот возвращается в родную деревню, чтобы поскорее продать доставшееся ему наследство. Вот только во снах Егор начинает все чаще видеть Земун — корову, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.
С 10 ноября
«Накануне»
Дебютная драма Алисы Ерохиной с Дарьей Екамасовой и Артемом Яковлевым в главных ролях. 36-летняя Анна выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной. Ее тайно начинает преследовать его 16-летний сын, пытающийся добиться справедливости (как он ее понимает). За эту роль Дарья Екамасова получила приз как лучшая актриса на фестивале «Окно в Европу» в этом году.
С 10 ноября
«Черная орхидея» / The Black Dahlia (2005)
Волна ре-релизов в России дошла и до фильма «Черная орхидея» Брайан Де Пальма — попытки воскресить жанр нуара (при этом в его классическом виде с неверными роковыми красотками и обреченными детективами). В Лос-Анджелесе конца 1940-х полицейский (Джош Хартнетт) с напарником расследует зверское убийство несостоявшейся актрисы Бетти Шорт. Фильм основан отчасти на реальной истории (и романе «Черный георгин» Джеймса Эллроя, где она также описана). Голливудская старлетка Шорт была найдена мертвой: ее тело было разрублено, а все внутренние органы изъяты.
С 17 ноября
«Вокзал для двоих» (1982)
Мелодрама Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях выходит в повторный прокат в честь 40-летия картины. Случайно встретившие буфетчица и пианист проходят путь от взаимной неприязни к душевной близости — и стремлению во что бы то ни стало не потерять больше друг друга, несмотря на обстоятельства. Фильм стал лучшим по опросу журнала «Советский экран» в 1983 году.
С 17 ноября
«На тебе сошелся клином белый свет»
Вольное (и невероятно красивое!) рассуждение режиссера Игоря Поплаухина («Календарь») по мотивам биографии культовой певицы Янки Дягилевой. Это история про то, как не пройдя земную жизнь даже до половины, можно заблудиться в сумрачном лесу. Главную роль в картине играет художница и модель из Петербурга Кира Пиевская.
С 17 ноября
«Покерфейс» / Poker Face
Криминальный триллер Рассела Кроу с ним же в главной роли. Любитель покера Джейк собирает за одним столом своих старых друзей. Карточная игра оказывается предлогом, чтобы на самом деле проверить их истинные отношения. В касте картины также Эльза Патаки, Лиам Хемсворт, RZA, Брук Сатчуэлл и другие.
С 17 ноября
«Эмили» / Emily
Байопик одной из сестер Бронте (автора чувственного «Грозового перевала) с Эммой Маккей из «Сексуального просвещения» в заглавной роли. Бунтарка Эмили живет Йоркшире, однажды в их поместье приезжает викарий Уильям Уэйтман. Она влюбляется в него и ставит чувства превыше разума. Для актрисы Фрэнсис О’Коннор («Как важно быть серьезным», «Однажды в сказке») фильм стал ее дебютом в режиссуре.
С 17 ноября
«Тори и Локита / Tori et Lokita
Новая картина братьев Дарденн получила на Каннском кинофестивале в этом году приз в честь его 75-летия. Это трогательная история беженцев из Африки, которые отправляются за лучшей жизнью в Бельгию. В фильме снялись Марк Зинга («007: СПЕКТР») и ранее сотрудничавшие с Дарденнами Клер Бодсон («Молодой Ахмед») и Батисте Сорнен («Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь»).
С 17 ноября
«Дурной глаз» / Nocebo
Эстетский триллер в Евой Грин в главной роли. Она играет лондонского дизайнера Кристин, которая готовится к важному показу. Но жить и работать ей мешают странные видения. С ними она решает бороться иррационально: приглашает в дом филиппинскую знахарку. Ее манипуляции временно помогают, но муж Кристин (Марк Стронг) начинает замечать новые странности.
С 17 ноября
«Вторая жизнь Уве» / En man som heter Ove (2015)
Экранизация одноименной книги одного из самых сентиментальных (и душеспасительных) авторов современности Фредерика Бакмана выходит в повторный прокат в России. Ворчливый и одинокий старик Уве с золотыми руками (а на самом деле и сердцем) вынужденно начинает помогать новым соседям, постепенно сближаясь с ними.
С 24 ноября
«Нитрам» / Nitram
Драматический триллер Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы») основан на реальной трагической истории — массовом убийстве в Порт-Артуре в 1996 году. В центре сюжета — озлобленный на мир Нитрам, одиночество которого усиливается, когда его разлучают с единственным другом. За роль Нитрама Калеб Лэндри Джонс получил приз как лучший актер на Каннском кинофестивале в прошлом году.
С 24 ноября
«Корабль в Пусан» / Neukdaesanyang
Корейский хоррор, названный российскими прокатчиками так, чтобы вы решили, что он из той же линейки, что и «Поезд в Пусан» (на самом деле нет). На грузовом судне преступников перевозят из Филиппин в Южную Корею. В пути один бандит (Со Ин-гук) сбегает из-под надзора конвоя, устраивая бунт. Параллельно с ним на свободу также вырывается нечто сверхъестественное.
С 24 ноября
«Сестры»
Фильм ужасов про домашнее насилие с Ириной Старшенбаум в главной роли. Пытаясь спасти себя и ребенка от мужа-абьюзера, Аня обращается к темным силам — потустороннему сестринству. В касте ленты также Никита Ефремов, Анна Чиповская, Надежда Маркова, Полина Гухман и Никита Волков.
С 24 ноября
«Время года зима»
Дебют актрисы Светланы Устиновой в режиссуре основан на ее личном опыте. Это трогательная история Кати (Юлия Снигирь), испытывающей сложности в общении с матерью (Евгения Добровольская). Однажды она узнает, что у странного поведения мамы есть причина — медицинская.
С 24 ноября
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