Альмодовар, Лапенко и «Покерфейс»: Что смотреть в кинотеатрах в ноябре

«Женщины на грани нервного срыва» / Mujeres al borde de un ataque de (1988)

Яркий и сентиментальный кэмп 1988 года главного феминиста испанского кино Педро Альмодовара выходит в прокат в России. В главных ролях — все его любимые женщины и мужчины, которые надолго стали его актерами-талисманами: от Кармен Мауры до Росси де Пальмы и Антонио Бандераса. Это запутанная история как Пепа любила Ивана, а он ее бросил, а его жена сошла с ума, а его сын попал в квартиру Пепы вместе с деспотичной невестой, а лучшая подруга и вовсе связалась с террористом и теперь боится полиции. Сценарий «Женщин на грани нервного срыва», кстати, стал лучшим на Венецианском кинофестивале.

С 3 ноября