Вышел трейлер сериала «Переговорщик» с Кириллом Пироговым в главной роли

По сюжету, Александр Максимов (Кирилл Пирогов) — лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии он выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии — девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи.

Теперь Максимов живет отшельником, работает в центре психологический помощи по телефону — и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства. В один из дней на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях 9-летней давности. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет «проснуться», бросает ему новый вызов.