Вышел трейлер сериала «Переговорщик» с Кириллом Пироговым в главной роли

В центре сюжета — специалист, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров.
По сюжету, Александр Максимов (Кирилл Пирогов) — лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии он выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии — девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи.
Теперь Максимов живет отшельником, работает в центре психологический помощи по телефону — и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства. В один из дней на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях 9-летней давности. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет «проснуться», бросает ему новый вызов.
Как рассказали «Собака.ru» в KION, «Переговорщик» — это «напряженный детектив, в котором тесно переплетены захватывающий экшн и тонкая психологическая драма». Проект создавался совместно с профессиональными переговорщиками-консультантами: помимо сквозного драматического сюжета, в истории есть вертикальные кейсы, которые, по мнению авторов фильма, «впервые в российском кино дают объемное представление о работе главного героя».
Главные роли в сериале исполнили Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов, Юрий Цурилло, Александр Клюквин, Маруся Зыкова, Алексей Кирсанов и другие. Сценарий написали Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент») и Сергей Калужанов («Мажор»). Постановщиком выступил Нурбек Эген — киргизский и российский режиссер и сценарист, за плечами которого актерский факультет Института искусств в Бишкеке, режиссерский факультет ВГИКа и Нью-Йоркская киноакадемия.
Сериал «Переговорщик» выйдет на стриминговом сервисе KION 3 ноября 2022 года.
18+
Комментарии (0)