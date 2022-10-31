Россияне потратили почти 2 млн часов на просмотр сериалов в 2022 году. Это около 227 лет 😱

По данным Movix, которые приводят «Известия», в тройку лидеров вошли сериал «Игра престолов» (128 389 часов) и его сиквел «Дом Дракона» (88 089 часов), а также российский «Контейнер» (61 614 часов). Далее в топе отечественные проекты «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий «Постучись в мою дверь».

Больше всего сериалофилов среди петербуржцев — с начала года на просмотр многосерийных проектов они потратили 365 345 часов, в Екатеринбурге (215 018 часов), Перми (184 152 часа), Иркутске (182 383 часа) и Самаре (161 388 часов).

По итогам 10 месяцев 2022 года в списке самых популярных сериалов четыре из семи — российские, такая же картина наблюдалась в 2021-ом. Эксперты объяснят это желанием зрителей смотреть на сюжеты, действие которых происходит в декорациях, близких к их реальности.

«Этим можно объяснить и популярность собственного контента отечественных площадок. «Содержанки», «Контейнер» и «Бывшие» уже второй город остаются востребованными у пользователей платформы. Также в России сохраняется популярность турецких сериалов. Кроме того, в 2022 году россияне стали чаще смотреть и сериалы корейского производства, но дорамы пока не близки массовому зрителю и остаются нишевым контентом», — отмечают аналитики Movix.