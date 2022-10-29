Названы победители XXXII кинофестиваля «Послание к человеку»

В церемонии награждения приняли участие председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, Президент фестиваля Алексей Учитель и члены Международного жюри. «Самое удивительное, мне кажется, в том, что мы привели в кинотеатры людей. Даже по предварительным результатам мы перекрыли статистику в Петербурге в несколько раз. Главный результат – есть интерес к кино, интересному, талантливому, особенному, уникальному», — резюмировал Алексей Учитель.

Специального приза «Серебрянный Кентавр» удастоилась картина «То что я не могу рассказать своей матери» режиссера Хумайра Билкис. «То, что я не могу рассказать своей матери» дал жюри возможность заглянуть в личное пространство режиссера и увидеть, как она справляется с семейными трудностями и собственным внутренними проблемами. С подобными семейными трудностями в какой-то момент так или иначе сталкивается каждый из нас», – сказали в жюри.

Специальным призом Жюри Международного конкурса с формулировкой «За фильм о любви и прощении, которым не подвластно время». отметили картину Алена ван дер Хоста «Поверни свое тело к солнцу»

Награду за лучший документальный фильм получил Алексей Суховей с его работой «Сироты».

Лучшим экспериментальным фильмом признали «Песнь о Боспоре» Федора Максимишина.

Ознакомиться со всеми призерами кинофестиваля можно здесь.