От «Конца света» до триллера «Добрый медбрат» с Эдди Редмэйном и Джессикой Честейн: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Сказка для старых»

Совместный режиссерский дебют актера Федора Лаврова и писателя и театрального постановщика Романа Михайлова получил гран-при на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Их фильм — постмодернистская сказка про криминального авторитета Батю. Тот отправляет троих своих «сыновей» на поиски бандита Мули, которого убили три года назад. Очевидцы сообщают, что Мулю заметили сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Оба режиссера сами появляются в картине, а еще в ней сыграли Кирилл Полухин, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, а также лидер группы «25/17» Андрей Бледный. Фильм все еще можно поймать в кино, но параллельно он появился и в онлайне.

С 28 октября, Okko