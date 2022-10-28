От «Конца света» до триллера «Добрый медбрат» с Эдди Редмэйном и Джессикой Честейн: Что смотреть дома на этой неделе

Готическая анимационная сказка Генри Селика и Джордана Пила «Уэнделл и Уайлд», черная комедия с Юрием Колокольниковым и Семеном Трескуновым «Конец света», нежный детективный нуар «Решение уйти», получивший приз за режиссуру в Каннах, и хоррор-антология, спродюсированная Гильермо дель Торо — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» / Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, премьера (Netflix)
Перед Хеллоуином на Netflix выйдет хоррор-антология, спродюсированная Гильермо дель Торо. Он предложил восьми режиссерам пофантазировать на тему ужасного. Среди участников эксперимента — прославившаяся «Сумерками» Кэтрин Хардвик, оператор «Лабиринта Фавна» Гильермо Наварро, автор «Куба» Винченцо Натали и другие. В касте — Руперт Гринт, Бен Барнс, Эндрю Линкольн, Мартин Старр, Ф. Мюррэй Абрахам и Кейт Микуччи.
С 25 октября, Netflix
Сериал «Аврора», премьера (more.tv)
Черная комедия Романа Волобуева («Последний министр») об актрисе Саше Зориной (Лена Тронина). Она прославилась в детстве, снявшись в 10 лет в ставшем народным блокбастере «Аврора». Взрослая Саша оказалась не столь востребована — она безуспешно пытается найти новые роли, напивается до провалов в памяти и работает психологом в кризисном центре. Помимо Трониной, в сериале также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие.
C 26 октября, more.tv
Сериал «Звездные войны: Сказания о джедаях» / Tales of the Jedi, премьера (Disney+)
Очередная анимационная антология вселенной «Звездных войн» основана на сценарии Дэйва Филони («Мандалорец»). Ее миссия — рассказать подробнее о радостях, горестях и характерах джедаев Квай-Гон Джинна, графа Дуку и Асоки Тано.
С 26 октября, Disney+
Фильм «Добрый медбрат» / The Good Nurse
Медицинский триллер с Эдди Редмэйном и Джессикой Честейн, основанный на реальной истории. Измученная мать-одиночка Эмми работает медсестрой, однажды в ее больницу переводят Чарли, с которым они становятся друзьями. Вот только с его появлением в клинике начинают умирать пациенты при загадочных обстоятельствах. Режиссер Тобиас Линдхольм (соавтор «Охоты» и «Еще по одной» Винтерберга) написал сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кернс («Прошлой ночью в Сохо»), а среди продюсеров фильма — Даррен Аронофски.
С 26 октября, Netflix
Фильм «Решение уйти» / Hyeeojil gyeolsim
За свой новый фильм Пак Чхан-ук («Олдбой», «Служанка», «Сквозь снег») получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в этом году. Это история детектива, который расследует смерть мужчины, упавшего со скалы высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Но чем отчаяннее полицейский пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется. Теперь этот нежный нуар можно посмотреть и онлайн.
С 27 октября, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Wink
Сериал «Конец света», премьера («Кинопоиск»)
Балансирующая между ситкомом и драмеди, анекдотом и «Мастером и Маргаритой» история про одну дисфункциональную семью. Работающий кассиром в супермаркете тихий и положительный Демьян (Семен Трескунов) живет в Чертанове в одной квартире с мамой (Ксения Кутепова), младшей сестрой-школьницей Варей (Екатерина Новокрещенова), возлюбленной Галей (Екатерина Ильина) и умирающей бабушкой. В день, когда он крестится (в православие), из ада в Москву прибывает его папа, которого он никогда не видел. Это сам сатана (Юрий Колокольников), у которого на сына большие (апокалиптические) планы. Снял проект Александр Незлобин («Я не шучу»).
С 27 октября, «Кинопоиск»
Фильм «Профиль» / Profile
Триллер из линейки десктоп-фильмов Тимура Бекамбетова в 2018 году показывали на Берлинском кинофестивале. Но в российский прокат он не выходил. Наконец его перевели на русский язык — и выпустили в онлайне. Это историю про журналистку Эми (Валин Кэйн), которая расследует вербовку англичанок террористами. Создав фейковую страницу, она начинает общаться с Билелем (Шазад Латиф), который приглашает ее приехать к нему в Сирию.
С 27 октября, «Кинопоиск»
Сериал «Час дьявола» / The Devil's Hour, премьера (Amazon)
Новый проект Стивена Моффата — шоураннера «Доктора Кто» и «Шерлока». Это триллер про мать-одиночку Люси (Джессика Рэйн). Ей хватает проблем: у ее сына расстройство, из-за которого он не испытывает эмоций, каждый день она видит кошмары, а дом, кажется, высасывает все силы. И вот в ее жизни еще и появляется таинственный незнакомец (Питер Капальди).
С 28 октября, Amazon Prime Video
Фильм «На Западном фронте без перемен» / Im Westen nichts Neues
Новая экранизация романа Ремарка примечательна тем, что ее сняла немецкая команда в копродукции с Великобританией и США. Молодой немец Пауль Боймер (Феликс Каммерер) в 1917 году отправляется в армию вместе с друзьями, завысив свой реальный возраст, чтобы попасть на фронт. Режиссером проекта стал Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»), а в его касте также Даниэль Брюль.
С 28 октября, Netflix
Фильм «Уэнделл и Уайлд» / Wendell and Wild
Анимационный релиз Netflix, приуроченный к Хеллоуину, снял Генри Селик — режиссер «Кошмара перед Рождеством» и «Коралины в Стране кошмаров». За сценарий с фирменным мрачным юмором отвечал он же — вместе с Джорданом Пилом («Прочь»). Братья-демоны Уэнделл (Кигэн-Майкл Ки) и Уайлд (сам Пил) хотят пробраться в мир живых. Для этого они пробуют заручиться помощью тринадцатилетней сироты Кэт (Лирик Росс), живущей в приюте при церкви.
С 28 октября, Netflix
Фильм «Сказка для старых»
Совместный режиссерский дебют актера Федора Лаврова и писателя и театрального постановщика Романа Михайлова получил гран-при на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Их фильм — постмодернистская сказка про криминального авторитета Батю. Тот отправляет троих своих «сыновей» на поиски бандита Мули, которого убили три года назад. Очевидцы сообщают, что Мулю заметили сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Оба режиссера сами появляются в картине, а еще в ней сыграли Кирилл Полухин, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, а также лидер группы «25/17» Андрей Бледный. Фильм все еще можно поймать в кино, но параллельно он появился и в онлайне.
С 28 октября, Okko
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