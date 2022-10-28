Документальный киноальманах «Очаги» о русской культуре и любви к ней покажут в «Англетере»

О документальном киноальманахе «Очаги»:

Каждый эпизод «Очагов» — это история преодоления и любви, поиска смысла и его обретение, попытка ответить на самые острые вопросы времени. Даже сегодня герои документальных очерков возрождают из обломков, строят с нуля, созидают и создают — вопреки разрухе и кризисам, ради красоты и самопознания. Но главное — верят в будущее своей страны, пытаются спасти, сохранить ее культуру и самобытность. Пять героев — это пять разных взглядов на мир, пять способов найти дело всей своей жизни, пять дорог к успеху, счастью и внутренней гармонии.