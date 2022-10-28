Документальный киноальманах «Очаги» о русской культуре и любви к ней покажут в «Англетере»

Это проект о людях, которые созидают, возрождают сохраняют — вопреки разрухе и кризисам.
Как рассказали «Собака.ru» представители проекта, документальный киноальманах «Очаги» Ирины и Михаила Разумовских стартовал в 2020 году. В ноябре на YouTube-канале режиссеров выйдет новый сезон проекта, снятый на островах Водлозерского Национального парка в Карелии, в Бурятии, Петербурге, селе Учма Ярославской области и на новгородской фабрике «Крестецкая строчка».
Героями нового сезона проекта стали:
- Антон и Александра Георгиевы — предприниматель и дизайнер, восстановившие фабрику народного промысла «Крестецкая строчка» в Новгородской области;
- Арсений Симатов — московский искусствовед, бывший реставратор Третьяковки, путешественник и автор проекта «Экстремальное искусствознание»;
- отец Олег Червяков — создатель первого в Карелии Национального парка, подвижник, возродивший монастыри, храмы, часовни на необитаемых островах;
- Елена Наумова и Василий Смирнов — создатели Музея Судьбы русской деревни в Учме;
- Александр Простев — художник и иконописец из Петербурга, первый взявшийся за образ и житие Святой Ксении Петербургской, расписавший ее храм.
Каждый эпизод «Очагов» — это история преодоления и любви, поиска смысла и его обретение, попытка ответить на самые острые вопросы времени. Даже сегодня герои документальных очерков возрождают из обломков, строят с нуля, созидают и создают — вопреки разрухе и кризисам, ради красоты и самопознания. Но главное — верят в будущее своей страны, пытаются спасти, сохранить ее культуру и самобытность. Пять героев — это пять разных взглядов на мир, пять способов найти дело всей своей жизни, пять дорог к успеху, счастью и внутренней гармонии.
Спецпоказ документального альманаха «Очаги» на большом экране в Петербурге пройдет 5 ноября в кинотеатре «Англетер» на Малой Морской улице, 24. Начало в 19:30.
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