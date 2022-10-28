Ирина Горбачева и Антон Батырев исполнят главные роли в драме Романа Каримова о пандемии

Действие фильма разворачиваются весной 2020 года, когда в мире началась пандемия коронавируса. По сюжету, успешный бизнесмен и бывший врач Виктор нелегально попадает в больницу, чтоб помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии.

«Моя 70-летняя мама всю пандемию проработала в регистратуре. Хотя она была в зоне риска, она просто не могла выбрать для себя другой путь. Ее решимость и несгибаемость — это абсолютный подвиг. Мне очень хотелось рассказать не только про врачей, но и всех медицинских работников, чья стойкость помогла нам всем выжить в это сложное время. Мы мало уделили внимание их подвигу. И наш фильм — это капля в море благодарности», — говорит продюсер сериала Алексей Троцюк.

Главные роли в драме режиссера Романа Каримова («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!») исполнят Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Евгения Храповицкая, Галина Сазонова, Дмитрий Павленко, Вера Шпак, Сергей Лысов и Алексей Гоман. Оператором выступит Владимир Башта, художником-постановщиком — Александр Максимович.