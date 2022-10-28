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Кристиан Бэйл, Джиллиан Андерсон и молодой Эдгар Аллан По в трейлере фильма «Бледно-голубой глаз»

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Молодой кадет, которому суждено стать великим писателем, пытается раскрыть страшное убийство курсанта.

Действие фильма разворачиваются в 1830 году в Военной академии США в Уэст-Пойнте. Уставшего от мира детектива нанимают для скрытного расследования ужасного убийства курсанта. Загнанный в тупик кодексом молчания кадетов, он нанимает одного из них, чтобы помочь распутать дело — молодого Эдгара Аллана По, которого в будущем мир узнает как великого писателя.

Литературной основой сценария стал одноименный роман Луиса Байярда 2006 года. Главные роли в проекте режиссера Скотта Купера («Черная месса», «Из пекла») исполнили Кристиан Бэйл, Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Люси Бойнтон, Тоби Джонс и Рэйф Сполл, в образу молодого Эдгара По — Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере.

Триллер «Бледно-голубой глаз» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 6 января 2023 года.

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