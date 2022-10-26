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Кино и сериалы

«Человек-паук: Нет пути домой» стал лучшим супергеройским фильмом — по версии премии «Сатурн»

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Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов вручила статуэтки лучшим лентам и сериалам этого года — публикуем список лауреатов.

«Все, везде и сразу»

Лучший анимационный фильм

«Марсель, ракушка в ботинках»

Лучший международный фильм

«RRR: Рядом ревет революция»

Лучший фэнтези-фильм

«Все, везде и сразу»

Лучший фильм ужасов

«Черный телефон»

Лучший триллер

«Аллея кошмаров»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший супергеройский фильм

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший научно-фантастический фильм

«Нет»

Лучший грим

«Дюна»

Лучший сценарий

«Аллея кошмаров»

Лучший режиссер фильма

Мэтт Ривз, «Бэтмен»

«Локи»

Лучший анимационный сериал

«Звездные войны: Бракованная партия»

Лучший телевизионный фэнтези-сериал

«Сияющая долина»

Лучший фэнтези-сериал для стримингового сервиса

«Локи»

Лучший хоррор или триллер-сериал для стримингового сервиса

«Очень странные дела»

«Оби-Ван Кеноби»

Лучший мини-сериал

«Оби-Ван Кеноби»

Лучший приключенческий сериал для стримингового сервиса

«Пацаны»

Лучший телевизионный хоррор-сериал

«Ходячие мертвецы»

Лучший научно-фантастический сериал

«Звездный путь: Странные новые миры»

Лучшая актриса телевизионного сериала

Рэй Сихорн, «Лучше звоните Солу»

Лучшая актриса сериала для стримингового сервиса

Мин-На Вэнь, «Книга Бобы Фетта»

Лучшая эпизодическая роль в сериале для стримингового сервиса

Хейден Кристенсен, «Оби-Ван Кеноби»

Лучший актер сериала для стримингового сервиса

Оскар Айзек, «Лунный рыцарь»

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