«Человек-паук: Нет пути домой» стал лучшим супергеройским фильмом — по версии премии «Сатурн»

Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов вручила статуэтки лучшим лентам и сериалам этого года — публикуем список лауреатов.
«Все, везде и сразу»
Лучший анимационный фильм
«Марсель, ракушка в ботинках»
Лучший международный фильм
«RRR: Рядом ревет революция»
Лучший фэнтези-фильм
«Все, везде и сразу»
Лучший фильм ужасов
«Черный телефон»
Лучший триллер
«Аллея кошмаров»
«Человек-паук: Нет пути домой»
Лучший супергеройский фильм
«Человек-паук: Нет пути домой»
Лучший научно-фантастический фильм
«Нет»
Лучший грим
«Дюна»
Лучший сценарий
«Аллея кошмаров»
Лучший режиссер фильма
Мэтт Ривз, «Бэтмен»
«Локи»
Лучший анимационный сериал
«Звездные войны: Бракованная партия»
Лучший телевизионный фэнтези-сериал
«Сияющая долина»
Лучший фэнтези-сериал для стримингового сервиса
«Локи»
Лучший хоррор или триллер-сериал для стримингового сервиса
«Очень странные дела»
«Оби-Ван Кеноби»
Лучший мини-сериал
«Оби-Ван Кеноби»
Лучший приключенческий сериал для стримингового сервиса
«Пацаны»
Лучший телевизионный хоррор-сериал
«Ходячие мертвецы»
Лучший научно-фантастический сериал
«Звездный путь: Странные новые миры»
Лучшая актриса телевизионного сериала
Рэй Сихорн, «Лучше звоните Солу»
Лучшая актриса сериала для стримингового сервиса
Мин-На Вэнь, «Книга Бобы Фетта»
Лучшая эпизодическая роль в сериале для стримингового сервиса
Хейден Кристенсен, «Оби-Ван Кеноби»
Лучший актер сериала для стримингового сервиса
Оскар Айзек, «Лунный рыцарь»
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