«Кочегар», «Сестры», «Груз-200» и еще 11 фильмов покажут в рамках фестиваля «Балабанов: до и после»

Кинофестиваль «Балабанов: до и после» откроется 30 октября показом фильма «Пионеры-герои» режиссера Натальи Кудряшовой, которая представит картину. Это одна из первых попыток деконструкции мифа о счастливом детстве последнего советского поколения. «Взрослые герои живут на руинах ушедшей цивилизации то и дело возвращаясь к кошмарному опыту школьных фрустраций. Анализы в спичечных коробках, варежки на резинках, мучительные сны о пытках в фашистских застенках, гротеск и самогон — вот оно какое, наше детство», — говорят в «Ленфильме».

В этот же день будет показан фильм «Сестры» — дебют актера Сергея Бодрова, так и оставшийся его единственной режиссерской работой. Ленту, которая в этом году отметила 20-летие, представит кинокритик Василий Степанов.

31 октября в «Ленфильме» покажут фильм «Мама, не горюй» режиссера Максима Пежемского. Это дерзкая комедия о свадьбе, морячке и понятиях вышла в рамках «малобюджетного проекта» конца 1990-х, которая стала плодом глобального увлечения Тарантино и в каком-то смысле пробратимом балабановского «Брата». «Сегодня фильм поражает какой-то особой раскованностью и дивным актерским составом, который Максим Пежемский заставил говорить языком Константина Мурзенко», — отмечают в киностудии. Перед сеансом фильм представит сам режиссер.