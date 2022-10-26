«Кочегар», «Сестры», «Груз-200» и еще 11 фильмов покажут в рамках фестиваля «Балабанов: до и после»

В течение недели в киноцентре «Ленфильм» покажут 14 лент, выпущенных компанией «СТВ».
«Сестры»
Кинофестиваль «Балабанов: до и после» откроется 30 октября показом фильма «Пионеры-герои» режиссера Натальи Кудряшовой, которая представит картину. Это одна из первых попыток деконструкции мифа о счастливом детстве последнего советского поколения. «Взрослые герои живут на руинах ушедшей цивилизации то и дело возвращаясь к кошмарному опыту школьных фрустраций. Анализы в спичечных коробках, варежки на резинках, мучительные сны о пытках в фашистских застенках, гротеск и самогон — вот оно какое, наше детство», — говорят в «Ленфильме».
В этот же день будет показан фильм «Сестры» — дебют актера Сергея Бодрова, так и оставшийся его единственной режиссерской работой. Ленту, которая в этом году отметила 20-летие, представит кинокритик Василий Степанов.
31 октября в «Ленфильме» покажут фильм «Мама, не горюй» режиссера Максима Пежемского. Это дерзкая комедия о свадьбе, морячке и понятиях вышла в рамках «малобюджетного проекта» конца 1990-х, которая стала плодом глобального увлечения Тарантино и в каком-то смысле пробратимом балабановского «Брата». «Сегодня фильм поражает какой-то особой раскованностью и дивным актерским составом, который Максим Пежемский заставил говорить языком Константина Мурзенко», — отмечают в киностудии. Перед сеансом фильм представит сам режиссер.
«Нуучча»
В первый день ноября в «Ленфильме» состоится петербургская премьера фильма «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева, взявший приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре» в 2021 году.
О ленте «Нуучча»:
В черно-белом финале «Кочегара» Балабанов вытаскивал из произведения польского ссыльного Вацлава Серошевского самое страшное — сцены чудовищного насилия. Владимир Мункуев, взяв за основу тот же первоисточник, не переворачивает историю, но дает контекст, показывая, как устроена механика власти, развращающая человека кем бы он ни был. Его «хайлак», то есть разбойник, сыгранный Сергеем Гилевым — политкаторжанин, народоволец, казалось бы, не монстр, а хозяин Хабджий точно не вольтеровский гурон-простодушный, но сути конфликта это не меняет.
Позже в этот же день покажут фильм «Река». Это незавершенный проект Алексея Балабанова, его первое взаимодействие с якутским материалом и якутскими актерами. «Сценарий по мотивам прозы Серошевского ждал своей участи с середины 1990-х и в конце концов, благодаря Сельянову, оказался в руках Балабанова. Этот фильм мог стать одним из лучших в его фильмографии, настоящим шедевром, но все изменила автокатастрофа, в которой погибла исполнительница главной роли Туйара Свинобоева. После ее гибели из имеющегося материала был смонтирован небольшой фильм, частично озвученный голосом режиссера, который поясняет для зрителей сюжетные лакуны», — говорят о ленте в «Ленфильме».
«Про уродов и людей»
2 ноября в киноцентре состоится показ фильма «Про уродов и людей», который Балабанов считал самым эстетически состоятельным своим произведением. Это история распада двух петербургских семей и рождения новой немыслимой общины, которую скрепляет одержимость прогрессом, искусством и грехом. А одновременно с этим — прозрачное размышление о кинематографе. Как отмечают в «Ленфильме», «при желании из «Уродов» и утопического пространства пустынного города, снятого в белые ночи, можно вывести всю балабановскую фильмографию».
3 ноября кинокритик Константин Шавловский откроет показ фильма «Шиza» — режиссерского дебюта Гульшад Омаровой, по сюжету которой поставлены «Сестры» Сергея Бодрова. «У первого поколения казахских режиссеров, реализовавшихся в постсоветский период, было два пути. Первый — отправиться в Москву и заняться ремеслом (как Тимур Бекмамбетов). Второй — снимать «этническое» кино при западном участии и получать призы международных фестивалей (как Дарежан Омирбаев). Омарова принадлежит к следующему поколению и образует свою, особую группу, в которую входит она одна», — говорят о режиссере в киностудии.
В этот день также покажут фильм «Тюльпан» — игровой дебют уже ставшего к тому моменту классиком документального кино Сергея Дворцевого. «Тюльпан» чувствует компромисс документального и игрового, которого так алчет современный кинематограф. Документализм изображения плюс сюжет, подстегнутый авторской фантазией. История сватовства здесь предлог, талант Дворцевого — видеть конфликт не в столкновении характеров, а в деталях и ощущениях. Он ждет, когда степь начнет правильно дышать в кадре. И снимает роды овцы так, что именно эта сцена становится кульминацией фильма», — отмечают в «Ленфильме».
«Груз-200»
4 ноября в программе кинофестиваля «Балабанов: до и после» режиссерский дебют Игоря Волошина «Нирвана». Фильм подражает «Бархатной золотой шахты» Тодда Хэйнса или «Голоду» Тони Скотта, тогда как структурно наследует скорее местную классику — в частности, фильму «Асса» Сергея Соловьева. Позже в этот день состоится показ балабановского «Груза-200».
О ленте «Груз-200»:
Этапный фильм нулевых. В одном из интервью Алексей Балабанов пообещал, что «Груз 200» будет жестким фильмом. Это не совсем так. Для благодарного зрителя картина может стать личной катастрофой. Дело не в жестокости, если существует абсолютный музыкальный слух, то есть и абсолютное режиссерское зрение, которое Балабанов и демонстрирует в картине. С его помощью он вскрывает зрителя, как старую банку тушенки из армейских запасов, выпуская на волю весь мрачноватый хлам, который в целости пролежал с 1984 года. И тут оказывается, что, хотя формально фильм об СССР накануне распада, СССР исчез, а распад непонятным образом остался.
«Кочегар»
5 ноября в рамках кинофестиваля покажут фильм «Шультес» — полнометражный игровой дебют Бакура Бакурадзе. «Карманник» Робера Брессона, хоть и цитируется почти впрямую, не является для «Шультеса» ни точкой отсчета, ни даже собеседником. Стиль Бакурадзе сравнивают с манерой братьев Дарденн — реализм на грани документальности. «Но нет, это не реализм и не документальность. Это просто отстраненный городской взгляд: так смотрит случайный сосед в метро, то скользя взглядом по лицам, то уставившись в одну точку», — отмечают в «Ленфильме».
В этот же день состоится показ ленты «Кочегар» Балабанова, фильм представит оператор Алексей Симонов. Главный герой, якут, ветеран Афганской войны, проводит время, перепечатывая рассказ Серошевского в кочегарке, куда его бывшие сослуживцы, переквалицировавшиеся в бандитов, приносят жечь тела убитых людей. Из ступора якут выходит, когда понимает, что в топку попала и его собственная дочь.
«Я тоже хочу»
В завершающий день, 6 ноября, в рамках кинофестиваля покажут фильм «Скиф» Рустама Мосафира, который в «Ленфильме» описывают так: «Безумный Макс» встречает «Конана Варвара» в доисторических крымских степях». «Дебют Рустама Мосафира редкий для нашего кинематографа пример недорогого, не пафосного и очень эффектного мальчишеского фэнтези-боевика, это жанровое кино, которое держит в напряжении, удивляет костюмами, пейзажами и мощно поставленными сценами рукопашных схваток. чистое визуальное удовольствие», — отмечают в киностудии.
Завершит программу кинофестиваля «Балабанов: до и после» последний фильм режиссера «Я тоже хочу». «Прогулка по дорожкам «Сталкера» (Балабанов когда-то хотел сделать свою экранизацию «Пикника на обочине» Стругацких) — это единственная фантастическая работа в его фильмографии. Для описания жанра фильма сам режиссер использовал термин «фантастический реализм», не столько в «достоевском», сколько в буквальном смысле, имея в виду, что все истории и характеры в фильме — реальные, а актеры играют практически самих себя: бывший бандит Мосин — бандита, музыкант Гаркуша — музыканта, кинематографист Балабанов — кинематографиста», — описывают ленту в «Ленфильме».
Вход на все показы свободный по предварительной регистрации.
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