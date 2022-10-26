Праздник к нам приходит — и к Кевину Бейкону тоже: вышел трейлер рождественского спешла «Стражей Галактики»

По сюжету рождественского спецэпизода «Стражей Галактики», Дракс Разрушитель (Дэйв Батиста), Мантис (Пом Клементьефф), Небула (Карен Гиллан), Ракета и Грут решают подбодрить Питера Квилла (Крис Пратт) и устроить ему самое настоящее галактическое Рождество. В качестве подарка друзья Звездного Лорда решают преподнести ему его кумира — актера Кевина Бейкона, известного по фильмам «Таинственная река», «Убийство первой степени», «Невидимка», «Спящие», а также «Дрожь земли» и «Пятница, 13-е». Герои отправляются в Голливуд, чтобы вломиться в дом Бейкона и похитить его для собственных благих целей.

О том, какими будут приключения Бейкона в мире «Стражей Галактики», можно будет узнать 25 ноября на стриминговом сервисе Disney+. Хронометраж праздничного спецвыпуска составит около 40 минут, его характеризуют как «специальную презентацию Marvel Studios».

Третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» выйдет на большие экраны 5 мая 2023 года. В режиссерском кресле вновь Джеймс Ганн, ответственный за предыдущие фильмы о Звездном Лорде.

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