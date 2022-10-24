Вышел официальный трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Скотт Лэнг (Пол Радд) — мститель и бывший мелкий преступник с костюмом, который позволяет ему уменьшаться или увеличиваться в размерах, вместе с напарницей Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) — дочерью известного физика и энтомолога Хэнка Пима, разработавшего костюм человека-муравья, отправляется в очередное приключение, исследуя квантовый мир. Теперь им предстоит столкнуться с Кангом Завоевателем — злодеем, угрожающим мультивселенной.

Главные роли в продолжении блокбастера Marvel исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон, Джонатан Мейджорс, Рэндалл Парк и другие. В режиссерском кресле вновь Пейтон Рид, снявший две предыдущие части франшизы.

Выход фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» в США намечен на 17 февраля 2023 года. Он станет первым в пятой фазе киновселенной Marvel.

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