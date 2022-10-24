Шути Гатва из «Полового воспитания» — новый Доктор! Вышел тизер продолжения «Доктора кто»

Появление десятого Доктора в исполнении Дэвида Теннанта произошло в конце специального 90-минутного эпизода сериала, ставшего последним для Джоди Уиттакер — первой женщины-Повелителя времени. «Как долго Теннант останется на месте Доктора — можно только догадываться. Перед тем, как преподнести этот сюрприз в последние секунды шоу, официальная позиция BBC заключалась в том, что Шути Гатва станет следующим Доктором. Беглый взгляд на новую серию в тизере после шоу показал, что Гатва так же смущен, как и все остальные», — пишет Daily Mail.

«Если вы подумали, что появление Дэвида Теннанта было шоком, то у нас еще много сюрпризов на подходе! Путь к Пятнадцатому Доктору усеян тайнами, ужасами, роботами, куклами, опасностью и весельем! И как это связано с возвращением замечательной Донны Ноубл? Как, что, почему? Мы даем вам год на размышления, а потом весь ад выйдет на свободу!» — обещают авторы продолжения. В качестве шоураннера в проект вернется Расселл Т. Дэвис, который работал над «Доктором кто» с момента перезапуска сериала в 2005 году.

Спутницу «нового» Доктора, которую как и спутницу Доктора-Теннента зовут Роза, сыграет 19-летняя транс-женщина Ясмин Финни, известная по ромкому «Сердцеед» от Netflix. Впервые она стала знаменитостью на TikTok, рассказав о своем опыте чернокожего транс-подростка. «Возможно, имя ее героини — просто совпадение, или, может быть, она возрождение Розы Тайлер, которую Билли Пайпер играла в нулевых. Если это старая Роза, то ее ждет настоящий культурный шок. Просыпайся-просыпайся», — добавляет газета.

Шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва наиболее известен по роли Эрика Эфионга в комедийно-драматическом телесериале Netflix «Половое воспитание». В ближайших проектах Гатвы, помимо продолжения хита Netflix и «Доктора кто», фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом, в котором актер исполнит роль «другого Кена».

Премьера 14-го сезона сериала «Доктор кто» запланирована на 2023 год.

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