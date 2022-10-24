Глеб Калюжный, Анастасия Красовская и кавер на «Мумий Тролль» в трейлере сериала «Черная весна»

Главный герой вдохновляется классической поэзией, романтизирует события из своей жизни и вместе с друзьями создает закрытый дуэльный клуб, чтобы встать на защиту уязвимых и оскорбленных.
По сюжету, 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Анастасия Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.
Режиссерами и авторами сценария «Черной весны» стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Зимний путь», «Доктор Преображенский»). Главные роли в сериале, помимо Калюжного и Красовской, исполнили Артем Кошман, Никита Кологривый, Валентин Анциферов, Николай Фоменко, Александр Яценко, Артем Ткаченко, Иван Мулин, Сергей Гилев, Иван Лаврухин, Даниил Воробьев, Олег Чугунов и другие.
«"Черная весна" — сериал о взрослении, поиске справедливости и, конечно, о любви. В этом проекте много меня настоящей. Моя героиня Анжела — такой же, как и я, чувственный и ранимый человек, принимающий все близко к сердцу. На съемках я научилась ездить на мопеде. Оказалось, это очень даже весело. Но оставалась одна проблема: я не очень понимала, как его заводить и плавно уезжать с места. Как-то раз мы снимали эмоциональную сцену с Глебом, в конце которой я должна была завести мопед и уехать, но он все никак не заводился, а съемка продолжалась. И вот — видимо, из-за перенапряжения — я передавила ручку газа и очень эффектно вылетела из кадра прямо в грязь», — рассказала Красовская.
Специально для сериала Глеб Калюжный записал кавер на трек «Забавы» группы «Мумий Тролль». Для исполнителя, обычно выступающего в рэпе, эта вокальная композиция стала музыкальным экспериментом. «Для меня эта песня о любви и беззаботной молодости. Во время записи кавера мы всей командой вдохновлялись первым трейлером "Черной весны" и смыслами, которые заложены в сериале. Кроме того, часть ребят присутствовала на съемках проекта, поэтому все мы четко понимали, что хотим получить в результате. Гитару для трека записал мой родной брат Антон Калюжный, над вокальными партиями работал SHAHX, а над аранжировкой — саунд-продюсер Alan Galit. У нас была возможность интерпретировать и модулировать аранжировку под свой вкус и манеру исполнения», — поделился актер и музыкант.
Сериал «Черная весна» выйдет 16 ноября на сервисе START.
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