Глеб Калюжный, Анастасия Красовская и кавер на «Мумий Тролль» в трейлере сериала «Черная весна»

«"Черная весна" — сериал о взрослении, поиске справедливости и, конечно, о любви. В этом проекте много меня настоящей. Моя героиня Анжела — такой же, как и я, чувственный и ранимый человек, принимающий все близко к сердцу. На съемках я научилась ездить на мопеде. Оказалось, это очень даже весело. Но оставалась одна проблема: я не очень понимала, как его заводить и плавно уезжать с места. Как-то раз мы снимали эмоциональную сцену с Глебом, в конце которой я должна была завести мопед и уехать, но он все никак не заводился, а съемка продолжалась. И вот — видимо, из-за перенапряжения — я передавила ручку газа и очень эффектно вылетела из кадра прямо в грязь», — рассказала Красовская.

Специально для сериала Глеб Калюжный записал кавер на трек «Забавы» группы «Мумий Тролль». Для исполнителя, обычно выступающего в рэпе, эта вокальная композиция стала музыкальным экспериментом. «Для меня эта песня о любви и беззаботной молодости. Во время записи кавера мы всей командой вдохновлялись первым трейлером "Черной весны" и смыслами, которые заложены в сериале. Кроме того, часть ребят присутствовала на съемках проекта, поэтому все мы четко понимали, что хотим получить в результате. Гитару для трека записал мой родной брат Антон Калюжный, над вокальными партиями работал SHAHX, а над аранжировкой — саунд-продюсер Alan Galit. У нас была возможность интерпретировать и модулировать аранжировку под свой вкус и манеру исполнения», — поделился актер и музыкант.

Сериал «Черная весна» выйдет 16 ноября на сервисе START.

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