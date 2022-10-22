Анджелина Джоли сыграет Марию Каллас в новом байопике Пабло Ларраина

Анджелина Джоли исполнит роль Марии Каллас в новом байопике об одной из самых известных оперных певиц XX века. Об этом сообщает Deadline. Актриса уже назвала эту роль исполнением своей мечты. Она заявила, что чувствует ответственность за то, как отразит на экране образ Каллас. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей», — пообещала Джоли.

Картину снимает чилийский режиссер Пабло Ларраин. «Возможность объединить две мои самые глубокие и личные страсти — кино и оперу — была долгожданной мечтой. Сделать это с Анджелиной, в высшей степени смелой и любознательной артисткой, — это потрясающая возможность. Настоящий дар», – комментирует кинодел. Лента покажет «бурную, красивую и трагическую историю жизни» Каллас. Она будет рассказана от лица самой певицы в ее последние дни в Париже в 1970-х годах.

Сценарий для фильма напишет Стивен Найт, автор «Острых Козырьков». Дата премьеры пока не называется.